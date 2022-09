Incidente per Gina Lollobrigida, rottura del femore dopo una caduta L’attrice, 95 anni, è stata vittima di una caduta in casa sua che le ha provocato la frattura del femore. Dovrà sottoporsi a un’operazione.

A cura di Andrea Parrella

Paura per Gina Lollobrigida, l'attrice 95enne icona del cinema italiano. In queste ultime ore è giunta notizia di un incidente domestico per Lollobrigida, vittima di una caduta nella giornata di ieri, 10 dicembre, che ha comportato la rottura del femore. La donna, come riporta Ansa, è stata trasportata nell'immediato in un ospedale romano, dove è stata immediatamente riscontrata la frattura. Nelle prossime ore Lollobrigida dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico.

L'annuncio dell'incidente domestico

Attualmente non emergono ulteriori dettagli, se non quelli comunicati alla stampa da suo legale, l'avvocato Antonio Ingroia, che fa sapere le condizioni di salute della donna, al netto della frattura, non presentino alcun tipo di preoccupazione.

Gina Lollobrigida candidata alle elezioni

Proprio nelle scorse settimane si era parlato di Gina Lollobrigida in relazione alla notizia, alquanto inattesa e clamorosa, della sua candidatura alle prossime elezioni del 25 settembre. Il nome dell'attrice compare come capolista nel collegio uninominale del Senato a Latina presentato per Italia Sovrana e Popolare, ma anche nella Sicilia orientale (Catania, Messina, Taormina) e poi nel Veneto con la lista sostenuta da Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l'Italia. Si tratta della seconda esperienza politica per l'attrice che ha dimostrato di non tirarsi indietro e di prendere con serietà questo nuovo incarico.

Lollobrigida si presenterà come candidata indipendente, ma è giunta al partito di Italia Sovrana e Popolare proprio attraverso il suo legale, ovvero Antonio Ingroia, che da anni cura le questioni patrimoniali della sua famiglia e che ha alle spalle un percorso politico dopo la sua carriera da magistrato. Sarà curioso capire se, a questo punto, la candidatura di Lollobrigida sia in discussione proprio in virtù dell'infortunio.