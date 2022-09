Gina Lollobrigida operata al femore dopo la caduta, l’avvocato: “Intervento perfettamente riuscito” Gina Lollobrigida, 95 anni, è stata operata al femore dopo la frattura riportata in seguito a una caduta tra le mura di casa. Il suo avvocato, Antonio Ingroia, fa sapere che l’intervento è “perfettamente riuscito” e che a breve dovrebbe essere trasferita in reparto.

A cura di Elisabetta Murina

Gina Lollobrigida è stata operata al femore dopo la caduta tra le mura di casa che le ha provocato la frattura dell'osso, avvenuta lo scorso 11 settembre. Il suo avvocato, Antonio Ingroia, fa sapere che "l'intervento è perfettamente riuscito". Attualmente l'attrice 95enne si trova sotto osservazione ma a breve potrebbe essere trasferita in reparto.

Come sta Gina Lollobrigida dopo l'operazione al femore

Gina Lollobrigida si è fratturata il femore dopo essere caduta tra le mura di casa. Un brutto incidente che ha reso necessaria, per l'attrice, un'operazione chirurgica. Il suo avvocato, Antonio Ingroia, ha fatto sapere che l'intervento, durato circa un'ora e un quarto, "è perfettamente riuscito". Al momento la paziente si trova ancora sotto osservazione, ma a breve dovrebbe essere trasferita in reparto. Non è la prima volta che la star 95enne finisce in ospedale per via di un incidente domestico: quattro anni fa fu presa in causa dal Sant'Eugenio di Roma e dimessa dopo un paio di giorni.

Gina Lollobrigida candidata alle prossime elezioni

La caduta di Gina Lollobrigida arriva a qualche settimana di distanza dalle elezioni politiche, previste per il 25 settembre e dove anche l'attrice 95enne è candidata. Il suo nome compare come capolista nel collegio uninominale del Senato a Latina, presentato per Italia Sovrana e Popolare, ma anche nella Sicilia orientale (Catania, Messina, Taormina) e poi nel Veneto con la lista sostenuta da Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l'Italia. Si tratta della sua seconda esperienza politica: nel 1999 si candidò alle Europee nella lista dei Democratici e, anche se non venne eletta, ottenne circa 10mila preferenze.