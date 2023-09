George Clooney e Amal Alamuddin a Venezia 80, ma stavolta è il divo ad accompagnare la moglie George Clooney compare alla Mostra del Cinema di Venezia, ma stavolta non come star principale. Il divo, infatti, è in Laguna in veste di accompagnatore di sua moglie Amal Alamuddin, che è stata premiata per il suo lavoro a favore delle vittime di abusi dei diritti umani.

La Mostra del Cinema di Venezia è da sempre un evento che porta con sé varie manifestazioni collaterali, che si tratti di feste, di premiazioni speciali, in Laguna si attendono personalità illustri non solo in relazione al cinema. Ed ecco, infatti, che una delle più note star di Hollywood, George Clooney, si è trovato a Lido, ma stavolta solo in veste di accompagnatore di sua moglie Amal. Per una volta i riflettori non sono per lui.

Amal Alamuddin premiata per il suo lavoro per i diritti umani

La coppia, infatti, si trova a Venezia per la presentazione di un film, ma perché Amal Alamuddin, sua moglie, nonché avvocata dei diritti umani tra le più note e quotate al mondo, verrà premiata con il DVF Leadership Award, per il suo lavoro a favore delle vittime di abusi dei diritti umani in tutto il mondo, nell'ambito della manifestazione che si è tenuta alla Fondazione Cini per i Diane von Furstenberg Award, i premi pensati dalla stilista per le donne che innalzano il valore delle altre donne. Il premio è stato assegnato, quindi, ad Amal, alla segretaria generale delle Nazioni Unite Amina J. Mohammed, e l'attivista ambientale e per i diritti umani Helena Gualinga. Tra gli ospiti illustri attesi alla cerimonia anche Emma Thompson, Rita Ora e Nancy Pelosi. Una vera e propria parata di personaggi di rilievo non legati a stretto giro con il cinema.

George Clooney spalla della moglie Amal

Nonostante non fosse lui il protagonista della serata, l'arrivo di George Clooney in Laguna non poteva che destare scalpore. I fotografi, impazziti alla vista della coppia, non hanno mai smesso di rivolgere i loro flash al divo e alla sua compagna. Non poteva mancare qualche dichiarazione per felici i presenti, a partire dalla divertente presentazione che sottolinea la sua presenza solo in qualità di accompagnatore: "Ciao, sono George. Questa è mia moglie Amal" e, infine, anche qualche romantico ricordo veneziano: "È bellissimo, qui è dove mi sono sposato. Prima siamo andati a fare un giro all'Amman, dove abbiamo fatto la festa di matrimonio. È la città più romantica del mondo".