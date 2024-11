Gennaro Sangiuliano torna in tv al Tg1 come “esperto degli Stati Uniti”: è la prima volta dopo il caso Boccia

video suggerito

Gennaro Sangiuliano è riapparso in televisione ospite in collegamento dello stesso telegiornale al quale, più o meno un mese, ha dato la sua ultima intervista da Ministro della Cultura, prima delle dimissioni per lo scoppio del caso Boccia. Ospite del Tg1, Gennaro Sangiuliano è tornato a parlare in virtù della sua esperienza sulla politica statunitense. Sangiuliano, infatti, è stato presentato come ‘grande esperto degli Stati Uniti' ma soprattutto del 47esimo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, avendone raccontato le gesta in una biografia edita da Mondadori dal titolo "Trump. Vita di un presidente contro tutti".

Che cosa ha detto Gennaro Sangiuliano al Tg1

Nel corso dell'intervento al Tg1, in onda questa mattina intorno alle 8, Gennaro Sangiuliano ha parlato di Donald Trump come di un uomo che era dato per "sconfitto non solo politicamente, ma anche personalmente, unanamente" e che "in condizioni miserevoli, ha saputo lavorare e ricostruire il suo riscatto". Inevitabile, nel percorso di ripresa, sentire un eco di quelle che sono state le sue ultime vicissitudini.

L'ex ministro dopo le dimissioni: "Sono un dipendente Rai"

Dopo le dimissioni, infatti, Gennaro Sangiuliano aveva annunciato il suo ritorno in Rai ma in un posto laterale: "Certo che ci tornerò. Come hanno fatto Marrazzo, Badaloni e tanti altri che presero aspettativa per impegnarsi in politica. Sono un dipendente Rai a tempo indeterminato. Tornerò al mio lavoro e nell’azienda dove sono cresciuto. Ma non voglio un posto di rilievo". Del caso che lo ha costretto alle dimissioni, intanto, si continua a parlare. Sono spuntate nuove foto della ferita sulla testa che gli sarebbe stata causata proprio da Maria Rosaria Boccia. La stessa donna, in un video esclusivo pubblicato da Le Iene, ha invece negato di aver avuto rapporti intimi con l'allora Ministro della Cultura.