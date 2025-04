video suggerito

Marco Carrara torna con uno speciale Timeline extra large: tutti gli ospiti e quando va in onda Timeline torna con uno Speciale su Rai 3: domenica di Pasqua, 20 aprile, con Cacciari, Fabbri e Ravera tra gli ospiti di Marco Carrara per analizzare i temi più discussi sui social nell'ultima settimana. Per la prima volta, durata extra large di 70 minuti.

Torna l'appuntamento con l'approfondimento dei temi caldi del web in una puntata speciale di "Timeline", il programma condotto da Marco Carrara che domenica 20 aprile alle 14.30 su Rai 3 proporrà un'analisi dei fenomeni che hanno dominato i social media nell'ultima settimana. Fanpage.it apprende in anteprima che questa edizione speciale durerà 70 minuti.

Gli ospiti dello speciale Timeline di Pasqua

Per l'occasione, Marco Carrara ha riunito un gruppo di commentatori variegato, al fine di offrire punti di vista differenti e competenze trasversali sui temi del momento. Tra gli ospiti ci sarà il filosofo Massimo Cacciari, intervistato in esterna dal conduttore. In studio: l'analista di geopolitica Dario Fabbri, che offrirà la sua prospettiva sugli eventi internazionali che hanno avuto maggiore risonanza online. A completare il panel, la scrittrice Lidia Ravera, il giornalista e conduttore di "PresaDiretta" Riccardo Iacona, la giurista Anna Vagli e l'esperto di longevità ed ex medico degli astronauti Filippo Ongaro.

Le novità del programma

Per la puntata speciale di Timeline viene introdotta una novità Si tratta di un nuovo blocco intitolato "POV" (Point Of View), dedicato al confronto tra visioni diverse su argomenti di stretta attualità che hanno infiammato i social network negli ultimi giorni. L'ultima edizione speciale del programma, andata in onda durante il periodo natalizio, aveva ottenuto un ottimo riscontro di pubblico con il 6.3% di share e 828 mila spettatori. In quell'occasione, tra gli ospiti esclusivi figurava Francesco Guccini, la cui presenza aveva generato discussioni anche in relazione a una polemica con Jovanotti.

"Timeline" si conferma così come uno spazio di riflessione e dibattito che, partendo dai trend del web, cerca di offrire chiavi di lettura più profonde e articolate rispetto alla semplice cronaca dei fenomeni virali. L'appuntamento è per domenica 20 aprile alle 14.30 su Rai 3, un'occasione per andare oltre il semplice scroll dei feed e comprendere meglio le dinamiche che guidano il dibattito online.