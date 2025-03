Avanti un altro! By Night, lo speciale del game show su Canale 5: ospite Maria De Filippi, quando va in onda

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Avanti un altro arriva in prima serata. Giovedì 27 marzo, in prima serata su Canale5, andrà in onda uno speciale del noto game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Si chiamerà Avanti un altro! By Night e avrà alcuni ospiti d'eccezione, come la conduttrice Maria De Filippi. Anche i concorrenti saranno particolari per questa serata. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Gli ospiti di Avanti un altro! By Night giovedì 27 marzo su Canale 5

Giovedì 27 marzo, in prima serata su Canale5, andrà in onda uno speciale ‘by night' di Avanti un altro, il noto game show che solitamente intrattiene il pubblico tutti i giorni nella fascia serale che precede il TG5. Inizialmente nella stessa data era prevista la prima puntata de Il Turco, nuova fiction con Can Yaman, ora posticipata ad aprile. A condurlo la coppia ormai consolidata formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che, per la serata, accoglieranno in studio alcuni ospite d'eccezione. Si tratta della conduttrice Maria De Filippi, ora impegnata il sabato sera con il Serale di Amici e del comico Angelo Pintus, conduttore dell'ultima edizione di Lol-Chi ride e Fuori, che proprio dal 27 marzo sarà disponibile su Amazon Prime Video.

I concorrenti di Avanti un altro! By Night

Anche per lo speciale Avanti un altro! By Night il meccanismo di gioco sarà lo stesso: a vincere il concorrente che nel gioco finale riuscirà a dare 21 risposte sbagliate tra due alternative possibili. Il montepremi va da un minimo di 70mila euro e, qualora dovesse essere superiore, sarà devoluto al Ce.R.S, una Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare a bambini con gravi disabilità. I concorrenti, per la serata, saranno i partecipanti delle scorse edizioni di Ciao Darwin, programma di cui sempre Bonolis è stato conduttore. Saranno loro a mettersi alla prova con bizzarre domande e a confrontarsi con il famoso ‘salottino', composto da personaggi come Rebus, Miss Claudia, XXXL.