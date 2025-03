video suggerito

Luca vince il gioco finale di Avanti un altro e abbraccia Paolo Bonolis, il conduttore: “Perché mi hai aggredito?” Luca, 20enne originario di un paese in provincia di Genova, è riuscito a vincere il quiz finale di Avanti un altro nella puntata di martedì 25 marzo. Ha esultato abbracciando Paolo Bonolis che ha scherzato: “Hai vinto, perché mi hai aggredito?”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Avanti un altro di ieri, martedì 25 marzo, il concorrente Luca ha vinto il quiz finale dando tutte risposte errare, così come prevede il gioco. Ha giocato per 150mila euro e senza "ghiacciare" il montepremi, prima dello scadere del tempo, è riuscito a conquistare 52mila euro. Al momento della vittoria non è riuscito a contenere la gioia.

La vittoria di Luca ad Avanti un altro

Il concorrente Luca nella puntata di Avanti un altro di ieri è riuscito a tornare a casa con 52mila euro. Partito con un montepremi dal valore di 150mila euro, ha sbagliato soltanto due volte ed è riuscito a vincere dando tutte le risposte errate, così come previsto dal gioco, entro il termine del tempo. Ha esultato abbracciando Paolo Bonolis che si è complimentato con lui: "Bravo, hai vinto. Ma perchè mi hai aggredito?" ha scherzato il conduttore. "Di solito ti giri subito per fare i complimenti" ha risposto il giovane. "Ho avuto paura" ha replicato a sua volta Bonolis sorridendo prima di complimentarsi ancora e consegnargli il gioco in scatola e annunciare la cifra da lui vinta.

Chi è Luca, il concorrente di Avanti un altro che ha vinto al quiz finale

Luca è stato uno degli ultimi concorrenti a giocare con Paolo Bonolis e Luca Laurenti al centro dello studio nella puntata di Avanti un altro del 25 marzo. Una volta posizionatosi sullo sgabello, si è presentato: "È un grandissimo onore conoscervi. Ho 20 anni, vengo da una cittadina in provincia di Genova, ma studio a Milano. Studio economia, sono al secondo anno. Mi piacciono le grandi città, e girarle, mi piace vedere se le aiuole sono a posto e se il verde urbano sta bene. Penso che quando una città è tenuta bene, le città stanno meglio. Fa bene a tutti. Mi piace usare la bici, vedo il paesaggio della Liguria". Dopo essersi fatto aggiustare la camicia dal conduttore, ha continuato: "Mi piace fare escursioni. Non ho molti amici, ma meglio pochi che buoni. Andiamo a fare le escursioni. Sono logorroico, fermatemi altrimenti non giochiamo più". Poi ha iniziato il quiz riuscendo a indovinare tutti i quesiti.