video suggerito

Affari Tuoi, Nicolò cerca moglie e perde tutto e Stefano De Martino imbarazza il Dottore: “Sta facendo l’amore? Mi richiami” La puntata di Affari tuoi di sabato 29 marzo. Ha giocato Nicolò, soprannominato “Nicolò cerca moglie”, dalla Liguria. La partita è stata decisamente sfortunata. Simpatico siparietto tra Stefano De Martino e il Dottore Pasquale Romano. Il conduttore ha indagato sulle abitudini tra le lenzuola dell’autore. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari tuoi trasmessa sabato 29 marzo alle ore 20:40 su Rai1 ha giocato Nicolò dalla regione Liguria, ribattezzato "Nicolò cerca moglie". Il pacchista si è fatto accompagnare dalla madre Luisa. Nel programma condotto da Stefano De Martino ha giocato con il pacco numero 12, che conteneva solo 10 euro, che ha cambiato con il pacco numero 7 che conteneva zero euro. Nicolò non è riuscito a beccare neanche la Regione Fortunata. È tornato a casa a mani vuote. Simpatico siparietto tra Stefano De Martino e il Dottore Pasquale Romano. Quest'ultimo ha fatto partire la canzone Je t'aime… moi non plus. Pronta la reazione del conduttore: "Dottore sta facendo l'amore? L'ho disturbata? Mi richiami quando ha finito". Pochi secondi dopo, il Dottore ha richiamato e Stefano ha commentato: "Tutto secondo gli standard, complimenti, è un orologio svizzero". Nel corso della puntata, il padrone di casa è tornato sull'argomento: "Dobbiamo sentire il Dottore. Non credo stia rifacendo l'amore. Stava riposando. Il riposo è inversamente proporzionale alla velocità con cui fa l'amore. Lui riposa 6 mesi e fa l'amore per 5 minuti. Poi altri sei mesi, poi cinque minuti".

Chi è Nicolò, la storia del concorrente della Liguria e di mamma Luisa

Nicolò è il concorrente della Liguria che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda sabato 29 marzo. Soprannominato "Nicolò cerca moglie", ha confermato di essere ancora in cerca di una compagna di vita. Poi si è raccontato: "Faccio il grafico stampatore, lavoro in una grossa azienda che si occupa di componentistica per le automobili. Stampo tute ignifughe per i piloti. Le stampo anche per Valentino Rossi e colgo l'occasione per salutarlo e fargli gli auguri per i suoi 46 anni. (Il compleanno è stato il 16 febbraio, ndr)". Nicolò si è fatto accompagnare da mamma Luisa: "Sono pensionata, facevo la dentista. Ma soprattutto ho fatto la mamma, ho quattro figli e Nicolò è il più piccolo". Nicolò ha confidato che ha affrontato questa puntata con un numero in mente (che tuttavia non ha scelto quando ha avuto modo di cambiare pacco):

Io non ho sognato niente ma mi è capitata una cosa. Il giorno in cui mi avete chiamato per dirmi che sarei stato il nuovo concorrente dalla Liguria, la sera sono stato a cena dai miei. Per strada ho incontrato un signore che stava portando fuori il cane. Nell'esatto momento in cui l'ho incrociato, lui ha detto "Stefano De Martino" mentre stava al telefono.

Il conduttore ha replicato divertito: "Pensavo avesse chiamato il cane Stefano De Martino". Nicolò ha continuato nel suo racconto: "Sono tornato indietro e gli ho chiesto un numero tra 1 e 20". E lui gli ha suggerito il numero 20. Nel corso della partita ha scoperto che il pacco numero 20 conteneva 30mila euro.

Affari tuoi, la partita di Nicolò: quanto ha vinto nella puntata del 29 marzo

Veniamo alla partita. I primi sei pacchi aperti da Nicolò contenevano la focaccia di Recco, 5mila euro, 1 euro, 50mila euro, 200mila euro e 500 euro. Il Dottore ha offerto il cambio e Nicolò ha accettato, lasciando il pacco numero 12 per il pacco numero 7. Poi, ha fatto altri tre tiri: 300mila euro, 100 euro, per il terzo tiro ha scelto il pacco precedentemente in suo possesso, il numero 12: conteneva solo 10 euro. Il dottore ha offerto 19mila euro. Nicolò ha rifiutato e ha aperto altri tre pacchi che contenevano 50 euro, 75 euro e 10mila euro. Il dottore ha offerto il cambio, ma Nicolò ha rifiutato. Ha aperto altri tre pacchi: 20 euro, 75mila euro e 100mila euro. Il Dottore ha offerto 9mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Nicolò e la madre hanno aperto gli ultimi tre pacchi: 20mila euro, 15mila euro. Quindi hanno chiamato il pacco numero 20 e hanno scoperto che conteneva 30mila euro. Nel pacco numero 7 c'erano zero euro. Nicolò ha tentato la fortuna alla Regione Fortunata. Ha puntato sul Trentino-Alto Adige per vincere 100mila euro, ma non era la regione giusta. Poi ha puntato sulla Liguria. Ma era la Valle D'Aosta. Purtroppo Nicolò non ha vinto niente.