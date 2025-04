“Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono risentiti”, l’ultima indiscrezione dopo la rottura al Grande Fratello

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sarebbero risentiti dopo la brusca fine della loro storia al Grande Fratello. L'ex velina, l'aveva lasciato in diretta tv nel corso della finale, ma adesso a dare nuovi aggiornamenti è l'esperta di gossip Deianira Marzano a Lollo tv, il programma web di Lorenzo Pugnaloni.

"Shaila e Lorenzo si sono risentiti", l'indiscrezione

Ospite a Casa Lollo, Deianira Marzano ha rivelato che Shaila e Lorenzo si sono risentiti: “La loro è stata una reazione vera. Loro dei messaggi se li sono mandati, però non è successo niente al di là di questi messaggi, si sono trattati con freddezza. Lei si è pentita di quello che è successo all’interno della casa, ma solo perché non ha dato una buona impressione di sé, quindi ovviamente sta scaricando su di lui", le parole.

Marzano ha poi spezzato una lancia a favore dell'ex gieffina: "Nessuno l’ha condannata, è lei che sta infliggendo questa condanna che nessuno le ha fatto. Però comunque io mi auguro che loro tornino insieme perché erano una bellissima coppia". I due non si sarebbero ancora visti, ma si sono scritti e sentiti attraverso amici in comune.

Prima si sono salutati attraverso Yulia, anche ieri si sono scritti, però in modo freddo. Lui ci sarà rimasto male perché lei è salita a Milano, forse si aspettava di vederla. Io penso che lei gliela farà pagare un po’, ma poi torneranno insieme.

Lorenzo Spolverato: "Ho cercato un confronto con Shaila"

L'ultimo a parlare pubblicamente della vicenda era stato proprio Lorenzo Spolverato, che pochi giorni fa, in un'intervista al settimanale Chi, aveva ribadito i suoi sentimenti nei confronti dell'ormai ex fidanzata: "La notte della finale on l'ho riconosciuta ed ero pietrificato. Ascoltavo le sue parole, una specie di monologo un po' costruito, senza possibilità di farle delle domande, di avere delle spiegazioni rispetto alle accuse che lei mi faceva. Sentivo tutto come se fossi sott'acqua". Il modello ha ammesso di essere "davvero innamorato di lei" e di aver provato a parlarle dopo il programma:

Ho provato a chiamarla, a scriverle, ma silenzio totale. E nella risposta leggo anche tanto rifiuto da parte sua. Non voglio sminuire la nostra relazione e tanto meno lei. Per quello che c'è stato, vorrei un confronto. Non ce lo meritiamo forse dopo sei mesi chiusi in casa? Era un gioco, certo, ma i sentimenti sono veri.