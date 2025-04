video suggerito

Che fine ha fatto Attilio Romita: prenderà il posto di Emilio Fede a “Punti di vista” Attilio Romita torna in tv dopo una pausa di alcuni anni con Kevin Dellino nel format “Punti di Vista”: l’ex volto del TG1 sostituirà Emilio Fede. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo il Grande Fratello nel 2022 si erano perse progressivamente le tracce di Attilio Romita. L'ex mezzobusto del Tg1, però, è pronto a tornare nel format televisivo "Punti di Vista" di Kevin Dellino. Il giornalista pugliese, volto storico dell'informazione Rai, ricoprirà il ruolo che precedentemente era stato di un altro grande storico giornalista del servizio pubblico, Emilio Fede. Si tratta di un importante ritorno in tv per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip che, dopo la parentesi nel reality, ritrova la sua dimensione nel giornalismo televisivo.

Attilio Romita a Punti di vista: l'avventura con Kevin Dellino

Il programma, a diffusione nazionale, continuerà a raccontare la realtà e l'attualità da angolazioni nuove, con autenticità, coraggio e profondità. Kevin Dellino, prima di presentare Attilio Romita, ha voluto idealmente salutare colui che l'ha preceduto, Emilio Fede: "Al mio fianco, in questo percorso speciale, ho avuto l'onore di condividere lo studio e la visione con un grande personaggio del giornalismo italiano: Emilio Fede. Purtroppo, la vita, con i suoi misteri e i suoi tempi spesso difficili da accettare, ha deciso che il nostro cammino insieme dovesse interrompersi. La sua assenza è una ferita, ma anche un'eredità importante: quella di continuare a dare voce al confronto, alla riflessione, alla verità". Il sodalizio con Romita: "La sua carriera parla da sola. Attilio ha attraversato decenni di storia del nostro Paese con uno stile inconfondibile, rigoroso e mai banale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni".

La carriera di Attilio Romita

Attilio Romita è un giornalista di origini pugliesi. Nasce a Bari nel 1953 ed è proprio nella città pugliese che inizia il suo percorso giornalistico, nella sezione sportiva dell'emittente Telebari. Dopo essere inviato per le partite in trasferata della squadra, conduce anche il programma settimanale Videosport. Dopo essere diventato addetto stampa del Psi, entra in Rai nel 1985, assegnato al TgR Puglia, dove passa dallo sport alla politica interna. L'incarico al Gr1 arriva nel 1990 mentre diventa conduttore del Tg2 nel 1995. Dal 2003, sarà al Tg1, dapprima per le notizie delle 20.30 e poi per prendere il posto di Lilli Gruber, eletta all'Europarlamento, nell'edizione della sera.

Negli ultimi quindici anni, è l'occasione per Attilio Romita di partecipare a diverse trasmissioni di intrattenimento, anche affrancandosi dal suo ruolo di "impettito" giornalista: Sabato&domenica Estate, La grande notte, Quelli che il calcio, I raccomandati, Verdetto finale e Altrimenti ci arrabbiamo. Nel 2013 poi la Rai lo trasferisce nuovamente e Romita torna nella sua terra d'origine. Stanziato a Bari, ricopre l'incarico di caporedattore del Tgr Puglia e in seguito dice addio alla Rai. Per gli otto anni successivi quindi Romita non appare più in televisione, finché nel 2021 non torna sullo schermo conducendo la trasmissione Pomeriggio Norba, accanto alla collega Daniela Mazzacane, per l'emittente TeleNorba. Nel 2022, invece, l'ultima esperienza rilevante, quella di concorrente del Grande Fratello.

Attilio Romita con Kevin Dellino.