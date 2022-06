Emilio Fede si commuove per il ritorno in tv, l’offerta in diretta: “Ha ancora tanto da raccontare” Kevin Dellino, il conduttore della trasmissione Punti di vista, si inginocchia e si “propone” all’ex direttore: “Vuole condurre con me finché l’estate non ci separi?”.

La notizia del ritorno di Emilio Fede in tv, ripresa dal settimanale "Chi", è stata una delle più chiacchierate nella giornata di ieri. L'emittente Go-Tv (canale 68 del digitale terrestre) ha diffuso il momento esatto in cui lo storico direttore del Tg4 ha ricevuto la "proposta indecente" dal conduttore del talk show Punti di vista, Kevin Dellino: "Chiedo scusa se sono fuori luogo, ma io mi voglio inginocchiare di fronte a lei". Come una proposta di matrimonio, ma nell'astuccio non c'è nessun anello ma un microfono: "Perché lei ha ancora tanto da dare e da dire". Emilio Fede si commuove.

La proposta di Kevin Dellino

Kevin Dellino, il conduttore della trasmissione Punti di vista, va dritto per dritto, si inginocchia e di fatto ‘recluta' Emilio Fede per tutte le puntate del programma:

Chiedo scusa se sono fuori luogo, ma io mi voglio inginocchiare di fronte a lei. Ho preparato un pensierino, che in realtà è una proposta indecente: direttore Emilio Fede, vuole prendere me, Kevin Dellino, come compagno d'avventura per tutte le puntate finché l'estate non ci separi. Lei ha ancora tanto da dire e da dare.

Emilio Fede non riesce a trattenere la commozione e quindi accetta: "La vita ha tante sorprese, io arrivando alla mia età ne ho viste tante, ma di affetto e gentilezza come questi, non ne ho mai visti". Il video è stato pubblicato su Instagram dal canale del programma. La prima puntata di Emilio Fede come parte integrante del programma è prevista per lunedì 13 giugno alle ore 23.

Le parole di Emilio Fede

In una intervista a "Chi", realizzata proprio per celebrare il momento, Emilio Fede ha rivelato le sue sensazioni per questo ritorno: "La luce dei riflettori? È la stessa luce che si accende dopo una lunga dormita e un sonno agitato di ricordi. Ho aperto gli occhi e hanno brillato, mi sono guardato intorno ed ero in uno studio televisivo".