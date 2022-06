Emilio Fede torna in tv a 90 anni: “Mi sento ancora in forze” Lo storico direttore del Tg4 torna in televisione per condurre un talk in una rete locale tra emozioni e ricordi del passato: “Berlusconi? La mia vita è sempre legata a lui”.

Emilio Fede è tornato in televisione alla veneranda età di 90 anni, ospite del programma di approfondimento "Punti di vista", in onda su Go-Tv (canale 68). Il talk, in onda tutti i lunedì sera dal 6 giugno per tutta l'estate, vede la presenza del conduttore Kevin Dellino. Lo storico direttore del Tg4 è stato fortemente voluto dall'editore della rete, Riccardo Scarlato (in foto). La redazione di "Chi" ha dedicato a Emilio Fede un'intervista a due pagine sul numero di questa settimana.

Le parole di Emilio Fede

Emilio Fede ha spiegato di essere molto emozionato per questo ritorno: "La luce dei riflettori? È la stessa luce che si accende dopo una lunga dormita e un sonno agitato di ricordi. Ho aperto gli occhi e hanno brillato, mi sono guardato intorno ed ero in uno studio televisivo". Tra i ricordi della carriera, la notizia della guerra in Iraq ma soprattutto:

La storia di Alfredino Rampi, il bambino caduto in un pozzo artesiano nel giugno del 1981. Dopo ore di diretta, con la folla in preghiera e i riflettori accesi, si pensava di poterlo salvare. E, invece, cadde ancora più giù. "Muoio!" urlò. Il suo grido spezzò il silenzio.

Il rapporto con Mediaset e con Silvio Berlusconi

Il rapporto con Mediaset si è concluso un po' bruscamente, ma Emilio Fede ha ancora un mare di ricordi: "Ancora oggi il buon Antonio Ricci manda in onda a Striscia il mio "che figura di merda!". E sul Cavaliere:

Ho visto la promozione del Monza in serie A come un segno del destino. Non sento Berlusconi da tempo. La notte di Natale mi ha chiamato e ha detto: "Vieni qui a cena con noi". Ma io, a causa di una caduta rovinosa, ero su una carrozzina e non volevo farmi vedere. Ci tornerò se mi invita di nuovo, camminando sulle mia gambe, la mia vita è sempre legata a lui.

Emilio Fede e il Covid sconfitto

Emilio Fede è riuscito a sconfiggere anche il Covid: "Una volta Pier Paolo Pasolini mi disse: ‘Ricorda che la vita è un minutino, bisogna vederlo e accarezzarlo". Per me quel minutino poteva finire tante volte. Sono stato inviato di guerra. Grazie al cielo sono ancora qui ad accarezzare il mio minutino".

La scomparsa della moglie

"Mia moglie è una stella che ogni sera si ferma a salutarmi". La sua cara Diana purtroppo non c'è più: "La venero come la donna più bella della mia vita e quando guardo le stelle la sera la vedo camminare e ce n'è sempre una che sembra si fermi, è la mia Diana".