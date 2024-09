video suggerito

Frankie hi-nrg duro con i Ferragnez: "Meglio la truffa su beneficenza o gli affari con la Ndrangheta?" Frankie hi-nrg, vero e proprio guru dell'hip hop old school, colpisce duro i Ferragnez e in particolare Fedez dopo gli arresti degli Ultrà di Milan e Inter: "Cosa è meglio? Truffa sulla beneficenza o Affari con 'Ndrangheta?".

Dopo le notizie relative all'arresto di 19 ultrà di Milan e Inter e gli affari tra Fedez e Luca Lucci, leader della Curva Sud del Milan, per la vendita della Boem allo stadio, c'è stata una reazione all'interno del mondo del rap che è destinata a fare discutere. Si tratta di Frankie hi-nrg, vero e proprio guru dell'hip hop old school, che su X ha commentato la situazione in maniera impietosa, facendo riferimento alla vicenda ma anche alla precedente che ha colpito Chiara Ferragni. Nel sondaggio su X scrive "Cosa è meglio? Truffa sulla beneficenza o Affari con ‘Ndrangheta?".

Per la cronaca, al momento in cui si scrive, vincono gli "affari con la ‘Ndrangheta" (53.3%) contro la "truffa sulla beneficenza" (46.7%). Tra i commenti: "Fanno ribrezzo entrambe, non si può scegliere", ma anche "Questo è un dissing!" in riferimento a quanto è successo tra Fedez e Tony Effe.

Luca Lucci coinvolto in affari con Fedez

Cosa è successo oggi che ha sconvolto il mondo milanese del calcio e della musica? Uno degli indagati nell'operazione che ha portato all'arresto di 19 ultrà di Milan e Inter era coinvolto in affari con Fedez. Il 26 ottobre 2023, gli inquirenti hanno intercettato una conversazione tra Fedez e Luca Lucci, leader della Curva Sud del Milan, riguardante la vendita della bevanda Boem sponsorizzata da Fedez allo stadio Meazza (bevanda energetica che Fedez produce con Lazza). Fedez, si legge, ha proposto un accordo per la distribuzione della bevanda durante le partite, sia del Milan che dell'Inter, con Lucci garantisce il controllo su tutti i bar dello stadio. In una successiva conversazione intercettata, Fedez propone di trasformare il progetto in beneficenza, con Lucci che si dice favorevole. Inoltre, gli atti rivelano che Fedez e Lucci discutevano anche di acquisire la discoteca milanese Old Fashion, con Fedez che cerca di coinvolgere Lucci nell'affare, pur affrontando difficoltà nel formalizzare la collaborazione.