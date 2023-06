Flavio Montrucchio nuovo volto di Rai2, il conduttore verso Cook40 del sabato mattina Flavio Montrucchio potrebbe essere il nuovo volto del sabato mattina di Rai2. Secondo TvBlog, infatti, a lui sarebbe affidata la conduzione di Cook40, prima condotto da Alessandro Greco.

A cura di Ilaria Costabile

La presentazione dei nuovi palinsesti Rai è ormai alle porte e sono sempre diversi i nomi che spuntano nel nuovo assetto televisivo della tv pubblica. Stando a quanto anticipato da TvBlog, infatti, ci saranno ulteriori cambiamenti nel prime time di Rai2: la conduzione di Cook40, lo show del sabato mattina presentato da Alessandro Greco, che adesso passerebbe nella mani di Flavio Montrucchio.

Flavio Montrucchio a Rai2

Stando a quanto riporta la testata, infatti, ad Alessandro Greco dovrebbe essere affidato un programma musicale all'inizio del 2024, mentre il volto di Real Time passerebbe nel day time di Rai2 nel fine settimana. Lo show, dedicato a chi ama la cucina ma non ha mai il tempo giusto per dedicarcisi, potrebbe essere un'ottima strada per Flavio Montrucchio attraverso la quale rientrare nella tv pubblica.

Non sarebbe certamente la prima esperienza per il conduttore torinese che, infatti, nella sua carriera ormai ventennale può vantare non solo performance attoriali che sono state trasmesse proprio in Rai, ma anche esperienze da conduttore, in programmi come "Una notte per Caruso", il "Festival di Castrocaro" e anche qualche appuntamento dedicato ai più piccoli come "Lo Zecchino d'oro". Cook40, quindi, potrebbe rivelarsi un ottimo trampolino di lancio per proiettare Montrucchio anche in nuove avventure televisive.

Leggi anche Eurovision Song Contest 2023: chi sono i presentatori delle tre serate

Il successo di Primo Appuntamento

È dal 2019 che il conduttore è diventato uno dei volti più amati di Discovery, adesso Warner Bors Discovery, dove ha condotto Bake Off Italia, per poi passare alla conduzione con un certo successo delle edizioni di Primo Appuntamento e Primo Appuntamento Crociera, tra i format più seguiti dall'emittente che riescono a raccogliere ascolti più che soddisfacenti durante tutto l'anno di messa in onda.

Entrambi i contenitori di Real Time, quindi, rappresenterebbero per Montrucchio un punto fermo, di cui è diventato un volto rappresentativo e che, quindi, almeno per ora non sembra intenzionato a lasciar andare.