Andrea Pucci verso Rai 2: “Potrebbe condurre un nuovo game show in prima serata” Si tratterebbe di un varietà dal titolo provvisorio di Liberi Tutti, una specie di game show in cui vedremo probabilmente due squadre di concorrenti impegnati nel tentativo di evadere da una stanza, con una serie di prove. Una sorta di escape room, destinata al prime time di Rai 2.

A cura di Giulia Turco

Nel piano di riorganizzazione dei palinsesti Rai per il prossimo autunno, tante conferme ma anche qualche new entry. Stando alle ultime indiscrezioni, il comico milanese Andrea Pucci potrebbe essere chiamato a condurre un nuovo game show su Rai 2. Ecco che cosa sappiamo per il momento.

Il nuovo game show sullo stile delle escape room

D’altronde si sa, se c’è una rete che nell’ultimo biennio in particolare è in fase di sperimentazione delle novità è senz’altro Rai 2. Prima con il contenitore mattutino di Fiorello, poi con la prima serata di Alessia Marcuzzi e il suo Boomerissima, solo per citare gli esempi più di successo. Su questa scia, la rete starebbe iniziando a pianificare la collocazione di nuovi esperimento televisivi, tra i quali, stando alle indiscrezioni diffuse da TvBlog, ci sarebbe anche un nuovo prodotto dell’intrattenimento. Si tratterebbe di un varietà dal titolo provvisorio di Liberi Tutti, una specie di game show in cui vedremo probabilmente due squadre di concorrenti impegnati nel tentativo di evadere da una stanza, con una serie di prove. Una sorta di escape room, per intenderci. Dovrebbe essere prodotto da Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini.

La scelta di un comico in conduzione

Il gioco, che sarà a quanto pare alternato da forme di intrattenimento di vario genere, dovrebbe essere destinato al prime time e a quanto pare avrà un vestito decisamente ironico. Lo scopo sarà infatti mettere ciascuna squadra nella condizione di “gufare” i tentativi del avversari. Secondo le indiscrezioni si starebbero definendo i dettagli di questa nuova produzione, per la quale si sarebbe pensato ad un comico e più nello specifico al milanese Andrea Pucci. Già testato nelle vesti di conduttore da Mediaset per La Pupa e il Secchione, Pucci si troverebbe alle prime con il suo debutto in Rai. Potrebbe andare in onda il martedì sera e a quel punto ci sarebbe da ricollocare Boomerissima di Alessia Marcuzzi, che è stato già riconfermato, oltre a Il Collegio, che andrà in onda per l'ultima stagione.