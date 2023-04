Flavio Briatore bloccato nel traffico in autostrada: “Siamo a Pasqua, questa estate cosa facciamo?” Flavio Briatore, in partenza per le vacanze pasquali, è rimasto bloccato in autostrada a causa del traffico. “Siamo a Pasqua, questa estate cosa facciamo? Nessuno dice niente”, si è sfogato l’imprenditore su Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Come ogni anno, sono tante le persone che hanno approfittato del ponte di Pasqua per concedersi qualche giorno di relax lontano dalle città, partendo per il mare, la montagna o una gita in campagna. Tra questi anche Flavio Briatore, che su Instagram ha pubblicato un lungo sfogo per il traffico trovato in autostrada nel raggiungere la località scelta. "Siamo a Pasqua, questa estate cosa facciamo?", ha detto l'imprenditore.

Lo sfogo di Flavio Briatore

"Una bella coda pasquale, è incredibile, non riusciamo mai a sistemare queste autostrade", comincia così il lungo sfogo che Flavio Briatore ha pubblicato su Instagram lamentandosi del traffico trovato in autostrada per Pasqua. L'imprenditore si riprende mentre è in auto, mostrando le numerose macchine in coda davanti a lui, in prossimità di Ventimiglia, in Liguria. "C'è una coda di 25-28 minuti, poi sicuramente ce ne saranno altre", aggiunge. Briatore è preoccupato anche per cosa potrà succedere nei mesi estivi, considerando che già per il ponte di Pasqua la situazione è quella che descrive: "Questa estate cosa facciamo? Nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto, ormai ci siamo abituati a tutti questi disguidi". Poi conclude con ironia: "Buona Pasqua e buona coda".