Fiorello in incognito in vacanza e sparito dai social, il silenzio dopo la fine di Viva Rai2 Una foto di un Fiorello irriconoscibile in vacanza in Sardegna diventa virale, anche perché si tratta della prima apparizione dello showman dopo la fine di Viva Rai2 dello scorso maggio. Da allora è sparito da ogni piattaforma e rimasto in silenzio, come già accaduto in passato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Anche Fiorello si gode le vacanze estive e dopo un periodo trascorso nella sua Sicilia, in questi giorni si trova in Sardegna, precisamente al Forte Village di Santa Margherita di Pula, tappa fissa delle vacanze estive dello showman che proprio qui, spesso, si è ritrovato con l'amico Amadeus. Inevitabilmente la presenza di Fiorello ha portato molte persone a chiedergli di prestarsi a foto e selfie, una delle quali è finita sui social alimentando ironia e commenti per il look di Fiorello che, in stile tipicamente estivo, ha lasciato crescere capelli e barba folta, apparendo quasi irriconoscibile. Finita sui social, la foto ha alimentato diversi commenti su varie, presunte somiglianze, da Flavio Briatore a Luca Barbareschi ai tempi dei travestimenti del Grande Bluff.

Fiorello sparito dai social dopo la fine di Viva Rai2

Un Fiorello che, come già accaduto in passato, ha silenziato i suoi account social. I suoi ultimi post su Instagram risalgono alla chiusura dell'esperienza di Viva Rai2 dello scorso maggio, con l'ultima trionfale puntata dal Foro Italico con Amadeus e Jovanotti. "Ci vediamo alla prossima idea", lo slogan di quella puntata, a certificare che lo show mattutino non sarebbe tornato nella stagione successiva (andrà infatti in onda un altro programma nel mattino di Rai2).

Fiorello e i social, come è nata Edicola Fiore

Proprio i social erano stati il propulsore dell'operazione Viva Rai2, visto che Fiorello ha fatto ampio utilizzo delle piattaforme per spingere il suo show oltre i canoni prestabiliti e rompere le barriere del perimetro esclusivamente televisivo e accendere una nuova luca in TV. Uno strumento che lo showman, pur appartenendo a un'altra generazione, ha dimostrato sin da subito di saper utilizzare in modo efficace. D'altronde Viva Rai2 rappresentava il perfezionamento definitivo di un'idea che Fiorello aveva lanciato proprio sui social anni fa, filmando le sue colazioni all'alba con i primi smartphone in circolazione e dando vita a una rassegna stampa tutta sua che si sarebbe evoluta in Edicola Fiore. Il resto è storia.