Fedez: “Patrimonio familiare da oltre 20 milioni, ma non sono attaccato al denaro”

Federico Lucia alias Fedez in un'intervista per Forbes parla di denaro, visibilità e impresa. Il celebre cantante negli anni ha saputo costruire un vero e proprio impero economico che spazia tra musica e imprenditoria: il patrimonio familiare oggi ammonta a oltre 20 milioni di euro. "La musica? Non è assolutamente al primo posto nel mio business, ma rimane al primo posto rispetto ai miei sfoghi creativi", ha dichiarato il rapper nel lungo intervento per la rivista.

Le parole di Fedez

Nel nuovo episodio di Forbes Leader, Fedez ha parlato di denaro, visibilità e impresa. Il rapper ha spiegato di avere un patrimonio familiare che ammonta a oltre 20 milioni di euro. L'esposizione, "come in tutte le cose, mi ha avvantaggiato da un lato e svantaggiato" dall'altro. Così ha spiegato: "Scivoloni non sono mancati. Ci si dimentica che l'invisibilità è un super potere, la sovraesposizione no, ma bisogna essere in grado di cavalcarla e può essere una virtù". A tal proposito, ha sempre cercato di mantenere un profilo basso dal punto di vista imprenditoriale "perché nella sfera lavorativa devono parlare i risultati. Prima di fare grandi proclami bisogna aspettare". Attualmente la holding Zedef, che controlla tutto il gruppo di società di Fedez, "ha una consistenza patrimoniale complessiva che supera i 20 milioni di euro", nonostante "veniamo anche da una bufera comunicativa non indifferente, ha continuato.

Il rapporto con il denaro: "La prerogativa di tutti i miei progetti sono l’adrenalina e lo stimolo creativo"

La musica non è al primo posto nel business di Fedez, ma resta "al primo posto rispetto ai miei sfoghi creativi". Il rapper ha dichiarato che il suo obiettivo è sempre stato diventare "indipendente dal punto di vista economico rispetto alla musica e non far sì che le mie economie dipendessero dalla musica". E "Questo mi dà una totale indipendenza rispetto alla scrittura di canzoni e progetti musicali". Così ha continuato, spiegando che gli risulta più facile ragionare e lavorare come imprenditore, "perché il mio lobo artista vive di molte più sofferenze, è molto più combattuto rispetto al lato imprenditoriale". Poi ha concluso: