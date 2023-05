Fedez e il racconto della malattia in The Ferragnez 2: “Le telecamere mi aiutavano a distrarmi” Fedez e Chiara Ferragni in una diretta Instagram hanno parlato della seconda parte di The Ferragnez, la serie che racconta l’ultimo anno vissuto: dalla malattia che ha colpito il rapper all’avventura a Sanremo dell’imprenditrice digitale. Alcune anticipazioni.

A cura di Gaia Martino

Fedez e Chiara Ferragni in una diretta Instagram hanno parlato della seconda parte di The Ferragnez, in uscita il 18 maggio su Amazon Prime Video. Nei nuovi episodi i fan assisteranno all'ultimo anno di vita trascorso dalla coppia, dalla paura per il tumore che ha colpito il rapper all'avventura sul palco di Sanremo 2023 dell'imprenditrice digitale. "Le telecamere durante il momento difficile erano uno strumento dissociativo, di distrazione per me".

Le parole di Fedez

Fedez in diretta Instagram con Chiara Ferragni ha svelato alcuni dettagli sulla seconda parte della serie che racconta il loro ultimo anno di vita. Sono stati mesi segnati dalla malattia che lo ha colpito: "È venuto fuori materiale che può essere relatable, d'aiuto, e può far comprendere a chi vive una situazione simile cosa si affronta. Quando ho iniziato a girare, le telecamere, dalla diagnosi fino all'operazione, erano uno strumento dissociativo, di distrazione. È una testimonianza preziosa di un momento difficile che si porterà dietro tanti spunti di dibattito". La coppia ha raccontato che avere le telecamere addosso, costantemente, non è stato un problema: "Noi siamo abituati, in alcune situazioni è difficile ma quando decidi di fare un programma così devi abituarti. È molto meno invadente di quanto si immagini, molte cose sono girate autonomamente, a mano", le parole di Ferragni e Fedez che tra pochi mesi, tra fine settembre ed inizio ottobre, si trasferiranno nella nuova casa.

Il progetto musicale LoveMi

La malattia ha spinto Fedez a realizzare LoveMi, il concerto gratuito in Piazza Duomo lo scorso anno, in programma anche per questa estate. "Se non avessi avuto le esperienze che ho dovuto affrontare l'anno scorso, LoveMi non sarebbe esistito. Organizzare un Festival in piazza gratuito è un rischio che non tutti si prendono, è impegnativo. Non è stato uno strumento lucrativo ed economicamente sostenibile, era mia volontà farlo sia per me stesso perché non avevo la possibilità di suonare e fisicamente non avrei potuto sostenere dei tour, non avrei potuto affrontare quello che facevo prima" ha spiegato prima di ammettere di aver voluto fare anche un regalo alla sua città: "Era anche un regalo per una città che è sempre più esclusiva in qualche modo, regala esperienze di questo tipo". Nella serie tv The Ferragnez 2 "Viene raccontata la nascita di LoveMi, lo sforzo che c'è stato anche da padre di mia madre", ha concluso Fedez.