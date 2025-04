Fedez contro Myrta Merlino: “L’apice della sua carriera è stato riprendere i bisogni del mio cane”

video suggerito

Fedez non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti di Myrta Merlino, con la quale in più occasioni si è scontrato anche in maniera piuttosto accesa, senza risparmiarsi, insultando anche la redazione di Pomeriggio Cinque, programma condotto dalla giornalista. Nell'ultima puntata di Pulp Podcast, il rapper si è trovato a nominare nuovamente la giornalista, contestando la scelta del Presidente Sergio Mattarella di assegnarle un premio per il lavoro da lei svolto.

Fedez contro Myrta Merlino

La puntata del podcast che il rapper conduce insieme a Mr Marra era incentrata su Pier Paolo Pasolini e come ospite è stato chiamato Stefano Maccioni, giornalista e avvocato, che da sempre chiede che il caso sulla scomparsa dello scrittore venga riaperto per poter indagare, e portare alla luce verità che potrebbero essere sfuggite agli inquirenti all'epoca del ritrovamento del corpo dell'intellettuale tra i più influenti del Novecento. In chiusura di puntata Fedez, in supporto anche al suo ospite, fa una considerazione sui premi assegnati dal Presidente della Repubblica e dice:

Posso fare un altro appello? Oggi mi sento un po’ così. Mattarella ha dato l’ordine di Cavaliere Ordine al merito, cos’è? Vabbè… ha dato una cavolo di medaglia per i meriti giornalistici a Myrta Merlino. Ok? Che l’apice della carriera di Myrta Merlino è essere venuta a riprendere il mio cane mentre faceva i bisogni, mentre io divorziavo. E non li dà a giornalisti come lui (Stefano Maccioni ndr)? Chiudo così. Grazie Myrta.

Gli scontri tra Fedez e Myrta Merlino

In passato, infatti, Fedez si è scagliato più volte nei confronti della giornalista, soprattutto nel periodo antecedente al suo divorzio con Chiara Ferragni alle prese con il Pandoro Gate. In quell'occasione, il rapper aveva esordito dicendo: "Nemmeno sotto casa di Messina Denaro c’era così tanta gente. Da giorni c’è un giornalista di Pomeriggio 5 piantonato qui sotto, non so bene per vedere cosa. Myrta ti interessano i bisogni del nostro cane Paloma? Mi spiace ma Barbara d’Urso avrebbe gestito meglio". Altri sono stati gli scontri tra i due, social e non, ma la giornalista quando ha avuto l'opportunità di rispondere, ha contestato a Fedez il suo atteggiamento dicendo: "Hai detto cose brutte sulla mia redazione che per me è sacra. Tu e Chiara avete cavalcato media e social, ma ricorda che i media ci sono nella buona e nella cattiva sorte".