"Alfonso Signorini al posto di Myrta Merlino a Pomeriggio5", parla il conduttore del GF Nel nuovo episodio di Boom! Alfonso Signorini ha risposto al rumor circolato nelle ultime settimane che lo vedrebbe tra i presunti e papabili sostituti di Myrta Merlino a Pomeriggio5. Il conduttore del Grande Fratello ha smentito: "Merlino può stare tranquilla", le parole.

A cura di Gaia Martino

Alfonso Signorini nel nuovo episodio di Boom! ha risposto alla domanda di Grazia Sambruna riguardo la notizia circolata negli ultimi giorni sul suo conto che lo vedrebbe tra i papabili nuovi conduttori di Pomeriggio5. È stato Roberto Alessi di Novella2000 a lanciare l'indiscrezione secondo la quale il conduttore del Grande Fratello potrebbe sostituire Myrta Merlino nel talk che va in onda tutti i giorni nel pomeriggio di Canale5. Signorini senza troppi giri di parole ha smentito il rumor: "Myrta Merlino può stare tranquilla".

La risposta di Alfonso Signorini alla notizia su Pomeriggio5

Nel nuovo episodio di Boom! pubblicato questa mattina, Alfonso Signorini ha smentito una sua eventuale conduzione di Pomeriggio5, al posto di Myrta Merlino. Alla domanda di Grazia Sambruna a tal proposito, il conduttore ha risposto: "Tutte balle. Ma davvero si dice una cosa così? Non è vero niente. Myrta Merlino può stare tranquilla. Ci mancherebbe altro. Si parlava di questa roba? Me la sono persa". Signorini dopo la finale del Grande Fratello si è regalato una vacanza in Australia per riposarsi e scherzando ha commentato: "Ho fatto bene ad andarmene".

L'ipotesi che Myrta Merlino possa lasciare Pomeriggio5 continua a circolare sul web e nelle ultime settimane Deianira Marzano, influencer del pettegolezzo online, ha fatto sapere che in lizza per una presunta sostituzione ci sarebbe Serena Bortone che potrebbe approdare a Mediaset o per il talk del pomeriggio o per Mattino Cinque, al posto della Panicucci. Rumor non confermato, però, da nessuno dei diretti interessati.

La pausa di Alfonso Signorini dopo il GF: "Devo ritrovare me stesso"

Dopo l'ultima edizione del Grande Fratello conclusasi lo scorso 31 marzo, Alfonso Signorini annunciò la sua volontà di "prendersi una pausa", lasciando intendere che il suo ritorno alla conduzione del reality non è così scontata. In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni rilasciata a inizio aprile ha infatti spiegato: "Il fatto che non ho dato il mio appuntamento a settembre? No, non è certo stata una dimenticanza o una mia svista. Adesso sento di dover prendere una pausa. Non so ancora quando, quanto durerà o chi sarà coinvolto nel prossimo Grande Fratello. Per ora voglio fermarmi e ritrovare me stesso".