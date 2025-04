Alfonso Signorini dice stop alla conduzione del Grande Fratello: “Mi serve una pausa, voglio ritrovare me stesso”

video suggerito

Da poco è terminato il Grande Fratello 2025, che ha visto il trionfo di Jessica Morlacchi. In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore Alfonso Signorini ha svelato il nome della persona verso cui indirizzava le sue preferenze e si è lasciato andare a una considerazione sulla sua futura conduzione del reality.

Alfonso Signorini: "Sento di dover prendere una pausa"

Non è una certezza quella di vedere ancora una volta Alfonso Signorini alla guida del reality show di Canale 5. "Il fatto che non ho dato il mio appuntamento a settembre? No, non è certo stata una dimenticanza o una mia svista" ha rivelato il conduttore. Ha poi spiegato di avere bisogno di prendersi un po' di tempo: "Adesso sento di dover prendere una pausa. Non so ancora quando, quanto durerà o chi sarà coinvolto nel prossimo Grande Fratello. Per ora voglio fermarmi e ritrovare me stesso". Il conduttore, nel corso dell'ultima puntata, aveva ringraziato le sue opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi: "È stata una lunga maratona piena di momenti indimenticabili".

Alfonso Signorini rivela chi era la sua preferita al Grande Fratello

Alfonso Signorini non ha nascosto di aver tifato per Mariavittoria Minghetti, che si è classificata al sesto posto: "Mariavittoria è simile a me. Lei è un po' folle, si innervosisce, sbotta e il giorno dopo si resetta. Mi piacevano il suo modo di fare e la sua personalità". Ha poi parlato della vincitrice Jessica Morlacchi e di Helena Prestes: "Nella sua semplicità, è la vincitrice della porta accanto, insicura, un po’ malinconica, che cerca l’anima gemella. In fondo è un po’ come ancora crede nell’amore e nel sogno. È chiaro che Helena è stata la protagonista indiscussa del programma, ma lei il suo “GF” l’ha vinto trovando l’amore con Javier".