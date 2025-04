video suggerito

Alfonso Signorini: “Al GF tifavo per Mariavittoria perché è simile a me, Helena la protagonista indiscussa” È trascorsa più di una settimana dalla finale del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e vinto da Jessica Morlacchi. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha fatto un bilancio di questa lunga edizione, lasciandosi scappare le sue preferenze sui concorrenti. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

176 CONDIVISIONI condividi chiudi

È trascorsa più di una settimana dalla finale del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e vinto da Jessica Morlacchi. In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha fatto un bilancio di questa lunga edizione, lasciandosi scappare le sue preferenze sui concorrenti: "Io tifavo per Mariavittoria perché è simile a me. Lei è un po’ folle, si innervosisce, sbotta e il giorno dopo si resetta".

Le parole di Alfonso Signorini su Mariavittoria Minghetti

Una volta spentisi i riflettori sulla casa del Grande Fratello, Alfonso Signorini si è lasciato andare a una lunga intervista in cui ha espresso le sue preferenze sui concorrenti di questa edizione. La sua preferita è stata Mariavittoria Minghetti, che si è però classificata al sesto posto: "Io tifavo per Mariavittoria perché è simile a me. Lei è un po’ folle, si innervosisce, sbotta e il giorno dopo si resetta. Mi piacevano il suo modo di fare e la sua personalità", le parole del conduttore.

Immancabile il riferimento alla vincitrice ufficiale, Jessica Morlacchi, e a Helena Prestes: "Nella sua semplicità, è la vincitrice della porta accanto, insicura, un po’ malinconica, che cerca l’anima gemella. In fondo è un po’ come ancora crede nell’amore e nel sogno. È chiaro che Helena è stata la protagonista indiscussa del programma, ma lei il suo “GF” l’ha vinto trovando l’amore con Javier".

Il commento su Shaila Gatta

Alfonso Signorini non ha confermato che condurrà ancora il Grande Fratello. Al momento, pensa al presente e vuole prendersi un periodo di pausa. Nell'intervista, ha parlato anche di Shaila Gatta, che nel corso della finale è entrata nella Casa, troncando in diretta la storia con Lorenzo Spolverato. A tal proposito, Signorini ha commentato: "Sapevo che voleva un confronto, ho fatto di tutto per darle con lei prima della diretta la possibilità di capire che sarebbe stato un gesto clamoroso, ma lei era decisa. Non si sentiva più amata, ha voluto chiudere lì".