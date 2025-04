Shaila Gatta: “Non ho più sentito Lorenzo Spolverato dopo il GF. Ha pensato solo al gioco, mi sento umiliata”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Shaila Gatta in una lunga intervista a Chi ha parlato della sua storia d'amore con Lorenzo Spolverato vissuta nella casa del Grande Fratello, finita l'ultimo giorno del reality. Durante la finale l'ex velina, che aveva abbandonato la casa una settimana prima, ha lasciato il fidanzato accusandolo di averla manipolata e di essersene accorta soltanto una volta uscita dal programma, guardando i video dei sei lunghi mesi trascorsi a Cinecittà. Oggi si sente "umiliata", ha spiegato: "Aveva ragione mia madre".

Le parole di Shaila Gatta

"Sono entrata nella Casa da donna libera, cercando di sperimentare questa nuova parte di me. E sono ricaduta in schemi vecchi. Tanto è vero che la prima settimana a Lorenzo ho proprio detto: "Mi ricordi dei miei vecchi modi di fare, non so perché". Intanto, Javier mi mostrava qualcosa di nuovo. E a lui dicevo: Sei un ragazzo perbene": con queste parole Shaila Gatta ha iniziato la sua lunga intervista per Chi durante la quale ha raccontato il turbolento rapporto con Lorenzo Spoverato. "Avendo delle ferite aperte, mi sentivo più a casa con Lorenzo. E poi sono cominciati gli alti e bassi. La cosa più brutta è stata il suo silenzio punitivo. Non lo auguro a nessuno, l’amore è dialogo", ha continuato. Ricordando le sue parole dette nella casa lo scorso dicembre in relazione a presunti uomini di 60 anni "che mi volevano portare a letto, che mi obbligavano", ha precisato: "Ho avuto delle avances da quegli uomini, ma non sono mai andata a letto con nessuno". Poi, sui consigli della madre ai tempi della sua permanenza nella casa ha aggiunto: "Col senno di poi, mannaggia a me, non ho capito mia madre. Ma aveva ragione. Allora ero andata sulla difensiva proprio perché mi stava aprendo gli occhi. Che poi io, la puntata prima di uscire, ho avuto una certa lucidità. Ho avuto un acceso confronto con Lorenzo. Solo che stando 24 ore su 24 in Casa con la persona che vuoi lasciare è difficile farlo". L'amore "non si dimentica in due secondi", ma "quell’amore non è quello adatto a me", ha continuato: "Sono delusa e arrabbiata. quei suoi silenzi punitivi erano insopportabili. Lui mi portava all’esasperazione. Lorenzo ha una personalità… Io mi sentivo sempre messa in discussione, sempre con i sensi di colpa, sempre sbagliata. mi ci sento ancora: oggi sono umiliata. Ancora. E criticata".

"Mi dicono che sono una manipolatrice, ma io ho subito"

Shaila Gatta sulle critiche ricevute dopo la rottura con Lorenzo Spolverato, si è sfogata con queste parole: "Mi viene detto e scritto che sono io la manipolatrice, che ho preso in giro tutti. Che ho preso in giro lui. Invece, ho subito. Ho subito incomprensioni, silenzi, ho chiesto troppe volte scusa, ho dimenticato il mio valore. Per la mia bassa autostima. E certe persone colpiscono duro chi ha una bassa autostima". Ha descritto Lorenzo Spolverato come "una persona insicura, vittima anche lui di se stesso", poi sulla loro relazione ha aggiunto: "Il nostro è stato un amore tossico. Per lui, prima di me, c'era il gioco. E c'è sempre stato solo il gioco". Dopo il Grande Fratello "non l'ho mai più sentito": "Mi conferma quello che pensavo, il suo è un amore narcisistico".