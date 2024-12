Shaila Gatta dopo la puntata del GF: “Uomini di 60 anni mi volevano portare a letto, mi obbligavano”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Shaila Gatta non ha reagito bene alle parole della mamma Luisa che è entrata nella casa del Grande Fratello per metterla in guardia dai suoi inquilini. La donna ha accusato la figlia di aver cambiato atteggiamento per amore di Lorenzo Spolverato che, secondo il suo parere, starebbe soltanto giocando con i suoi sentimenti. Luisa ha usato parole forti contro la figlia invitandola a ragionare perché "se ti guardassi da fuori, ti vergogneresti". In puntata l'ex velina ha chiesto alla mamma di fidarsi di lei e ha difeso il fidanzato conosciuto nel programma. Dopo la diretta, poi, è scoppiata in lacrime: "Lei molte cose di me non le sa" ha dichiarato singhiozzando e tirando in ballo episodi spiacevoli di cui è stata vittima in passato.

Lo sfogo in lacrime di Shaila Gatta

Shaila Gatta dopo la puntata si è sfogata con Lorenzo Spolverato riguardo le dichiarazioni fatte dalla madre. "Di cosa dovrei vergognarmi? Vergognare di che? Non saprei dove andare a cercarla la vergogna. Io sono fiera di me, fiera di aver fatto minchiate, dalla prima all'ultima. Guarda che sono oggi, come sono diventata" ha commentato la ballerina prima di scoppiare in lacrime. "Tante cose lei neanche le sa, cose che ho vissuto. Lei non c'era. Non mi vergogno di niente. Sapessi quante cose mi sono vista da sola di cui mi sarei dovuta vergognare. Gli uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto, che mi obbligavano. Che ca**o ne sa mia mamma? Altro che vergognare, io sono fiera di me, di tutto. Che ne sa di cosa ho dovuto vivere? Non lo sa, non c'era" ha continuato.

Tra le lacrime, l'ex velina ha proseguito commentando le dichiarazioni della madre. "Ho 30 anni, sono una donna, ti devi fidare di me. Saranno ca**i miei se voglio far bene o sbagliare" ha spiegato a Lorenzo Spolverato.

Lorenzo Spolverato difende la mamma di Shaila: "Non è cattiva"

"Stiamo costruendo il nostro equilibrio. Lei è abituata alle tue vecchie relazioni, da mamma lo sentiva e ti voleva difendere. Anche dallo studio è arrivato il fatto che la mamma è la mamma, stai tranquilla. Non è risultata una cattiva mamma, non lo è" ha commentato Lorenzo Spolverato con la fidanzata riguardo le parole della "suocera". "Io sono serena perché non ti conosce. Quello mi ha fatto rimanere male, che non ti ha voluto incontrare" ha continuato la Gatta.