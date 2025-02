video suggerito

Fedez con le lentine nere a Sanremo 2025: il cantante spiega perché le indossava sul green carpet Ospite del podcast Pezzi, Fedez ha spiegato il motivo per il quale si è presentato sul green carpet del Festival di Sanremo 2025 con le lentine nere. Ha scelto di indossarle per l'esibizione sul palco, ma ieri, dopo le prove, aveva dimenticato il portalenti. "Nella canzone dico 'dentro i miei occhi guerra dei mondi' e mi è venuta questa idea", le parole.

A cura di Gaia Martino

Ospite del podcast Pezzi, Fedez ha rotto il silenzio dopo il chiacchiericcio generato dal suo aspetto ieri sul green carpet, alla vigilia del Festival di Sanremo 2025. Come già anticipato, il rapper, in gara tra i Big con il brano Battito, indossava delle lenti a contatto nere: per questo motivo le sue pupille sembravano dilatate e molto scure. Il cantante ha raccontato di aver dimenticato il portalenti e per questo motivo non ha potuto rimuovere le lentine una volta terminata l'esibizione di prova. "Nella canzone dico ‘dentro i miei occhi guerra dei mondi' e mi è venuta questa idea", le parole.

Perché Fedez indossava le lenti a contatto sul green carpet di Sanremo 2025

Il rapper ha svelato il mistero riguardo i suoi occhi durante il green carpet alla vigilia del Festival di Sanremo 2025 nel podcast Pezzi. "Avevo dimenticato il portalenti e quindi non ho potuto toglierle (le lentine, ndr) dopo le prove. Gli occhi sono apposto. Ieri avevo le lenti", le parole. Il cantante che partecipa alla kermesse con brano Battito, ha raccontato che "Quando si fanno le prove generali, bisogna venire vestiti non proprio come saremo vestiti stasera, ma in una certa maniera perché registrano qualora dovesse succedere qualcosa. E quindi ho provato l'esibizione con le lenti", ma avendo dimenticato il portalenti, ha aggiunto, è stato costretto a indossarle anche sul green carpet.

Le lentine per l'esibizione sulle note di "Battito"

Fedez ospite di Pezzi ha raccontato perché ha scelto delle lenti a contatto nere per l'esibizione sulle note del suo brano, Battito. Queste le sue parole:

Nella canzone dico ‘dentro i miei occhi guerra dei mondi' e mi è venuta questa idea di mettermi le lenti a contatto, mai messe in vita mia. In realtà ho anche altre lenti che ti prendono proprio tutto il bulbo oculare ma metterle è troppo complicato.