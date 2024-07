video suggerito

Fan in visibilio per Kelly Rutherford, Lily van der Woodsen in Gossip Girl: l’attrice è stata in Italia Kelly Rutherford, Lily van der Woodsen nella serie Gossip Girl, ha ricevuto una calorosa accoglienza dai fan presenti all’Outdoor Film Festival. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata un accoglienza degna di un personaggio come Lily van der Woodsen nella serie tv Gossip Girl quella che ha ricevuto la sua interprete, Kelly Rutherford. L'attrice, ospite dell'Outdoor Film Festival nel borgo di San Valentino Torio, in Campania, ha ricevuto un calorosissimo benvenuto dai fan presenti all'evento.

Lily van der Woodsen all'Outdoor Film Festival

Kelly Rutherford, l'interprete di Lily van der Woodsen, ha presto parte all'Outdoor Film Festival, manifestazione che dal 4 al 7 luglio nel borgo di San Valentino Torio ha come obiettivo quello di avvicinare i più giovani al mondo del cinema e della televisione. Sono stati proprio i ragazzi i protagonisti di uno dei momenti di grande eccitazione alla manifestazione: l'arrivo dell'attrice famosa per il suo ruolo nella serie tv Gossip Girl. Nelle immagini pubblicate sul profilo ufficiale del festival e in alcuni video che circolano su TikTok, si vede la folla in visibilio accogliere Kelly Rutherford, che non si è sottratta dall'elargire foto, selfie e autografi.

Chi è Kelly Rutherford, Lily van der Woodsen in Gossip Girl

Tra i personaggi a cui Kelly Rutherford ha dato voce nel corso degli anni, quelli di maggior successo sono stati Lily van der Woodsen nella serie Gossip Girl e Claire Hotchkiss in Pretty Little Liars. L'attrice, però, è nota anche per il sodalizio con gli addetti ai lavori nel settore della moda. Kelly viene spesso invitata alle sfilate più esclusive e in uno degli eventi a cui ha preso parte l'anno scorso era presente anche un altro protagonista dell'iconica serie ambientata nell'Upper East Side. A settembre del 2023, infatti, c'è stata una reunion tra lei ed Ed Westwick (Chuck Bass in Gossip Girl). Entrambi gli attori erano stati invitati a partecipare ad un evento di Lancome a Parigi, durante la settimana della moda, partecipando poi al party del noto brand e avendo l'occasione di riabbracciarsi dopo tanti anni.