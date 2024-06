Jacob Elordi vittima di deepfake: diffuso su X un video pornografico con il suo volto

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Anche Jacob Elordi finisce tra le vittime del deepfake. Il celebre attore 26enne, noto per i ruoli in Euphoria e Saltburn, si è ritrovato protagonista di un video pornografico in cui viene mostrato il suo viso su un corpo che non è suo. È il sito della NBCNews a rivelare cosa è successo dopo la pubblicazione del video diventato virale su X.

Chi ha realizzato il deepfake con il volto di Jacob Elordi

Stando a quanto riporta la NBC News, la persona che ha girato il video è un giovane brasiliano di 19 anni che quando ha realizzato il filmato porno era minorenne. Le immagini diventate virali su X mostrano il ragazzo, con il volto di Jacob Elordi, mentre si masturba. Il video ha raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni prima che la piattaforma social lo intercettasse per rimuoverlo per violazione del regolamento. Il ragazzo brasiliano è conosciuto su OnlyFans e agli utenti che gli hanno segnalato l'accaduto, ha commentato: "Stavo cercando di ignorarlo, e dovreste farlo anche voi. Questo è un mio video, il deepfake sta diventando spaventoso".

Il silenzio di Jacob Elordi

Al momento vigerebbe il silenzio in casa Jacob Elordi. L'attore non ha commentato l'accaduto che ha visto protagonisti negli ultimi mesi numerosi VIP. Secondo un'indagine del canale inglese Channel4 News, sarebbero circa 4000 le star famose che sono state vittima di questo tipo di violazione. Uno degli episodi più famosi e recenti riguarda Taylor Swift e Rose Villain, protagoniste di foto pornografiche fasulle che portano il loro volto. "La cosa mi mette un grande disagio e mi fa sentire violata. Ho già sporto denuncia ma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo" scrisse la cantante su Instagram, in una story, per denunciare quanto accaduto.