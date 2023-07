Fan delusa da Ilary Blasi: “Volevo avvicinarmi, lei ha reagito con una frase poco elegante” Ilary Blasi si ritrova, suo malgrado, protagonista di un racconto partito da una sua follower sui social. “L’abbiamo vista e volevamo avvicinarci per salutarla ma una sua frase poco elegante ci ha fatto capire che non era il caso”, ha raccontato.

A cura di Stefania Rocco

Ilary Blasi, popolare conduttrice Mediaset, si trova in vacanza in Brasile insieme al compagno Bastian Muller. A sorpresa, dai social, arriva il racconto di una sua follower che sostiene la presentatrice si sia comportata in maniera scortese durante un incontro fortuito. È stata una foto postata sul profilo Instagram dell’ex moglie di Francesco Totti a fare da miccia al racconto.

Il racconto della fan di Ilary Blasi (che non risponde)

“Volevo far presente che al momento dello scatto della foto eravamo lì e ti abbiamo riconosciuta”, ha scritto la donna, riferendosi all’ultima foto postata da Ilary su Instagram, uno scatto in cui compare in costume da bagno. Ma il desiderio della follower non sarebbe stato accontentato: “Ci avrebbe fatto piacere avvicinarci e salutarti, ma il tuo LABIALE (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso e ci siamo allontanati. Ricordo che un personaggio pubblico è pubblico perché la gente lo ha fatto diventare tale, a volte per le capacità artistiche o professionali che riveste a volte senza un perché. Sono rimasta delusa”. Per il momento, Ilary non ha risposto all’accusa mossa dalla sua follower ma le risposte al commento in questione sono già centinaia.

Ilary Blasi in Brasile con Bastian Muller

Al momento, Ilary si trova in Brasile con il compagno Bastian Muller. Sono decine le foto della vacanza che i due hanno postato sui social. La conduttrice e il fidanzato sembrano affiatati, legati come all’inizio della loro relazione. Con Blasi non ci sono i figli Cristian, Isabel e Chanel, rimasti con il padre Francesco Totti. Insieme all’ex capitano della Roma e alla nuova compagna Noemi Bocchi, i ragazzi sono partiti alla volta degli Stati Uniti per le vacanze formato famiglia. Presenti anche i figli che Noemi ha avuto dall’ex marito Mario Caucci.