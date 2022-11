“Fa l’attrice porno, si vede che ti piace”, Arisa pubblica gli haters che la insultano a distanza Arisa pubblica nomi e foto degli hater che la insultano a distanza, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

A cura di Stefania Rocco

“Puoi fare l’attrice porno, si vede che ti piace”. “Volgarotta da quattro soldi”. “Brutta era e brutta è rimasta nonostante i ritocchi”. Sono solo alcuni dei commenti che Arisa ha condiviso attraverso il suo profilo Instagram in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La cantante e insegnante di canto ad Amici, bersaglio di feroci critiche in rete, ha voluto pubblicare nomi e foto profilo – che qui abbiamo censurato – degli hater autori dei commenti più offensivi. Commenti che non feriscono Arisa ma che la cantante utilizza per spingere questi odiatori, in qualche caso seriali, ad assumersi pubblicamente le proprie responsabilità.

Arisa: “Se scrivessero queste cose di vostra madre o vostra figlia?”

“Bando ai vittimismi, certe cose non mi feriscono più. Ma esco allo scoperto volentieri volendo dare il mio contributo per combattere questo atteggiamento di odio che imperversa sui social senza alcuna censura”, comincia così il lungo post affidato da Arisa al suo profilo Instagram, “Sono davvero brutte le cose che scrivete, ma ancora più brutto è che voi le pensiate. Se chiunque scrivesse cose così pesanti a vostra figlia, a vostra madre, a un’amica a cui tenete, come reagireste? Ve lo dico io, molto male. E qualcuno potrebbe rispondere: ‘Ma mia figlia non si mette con le chiappe al vento sui social’. Può darsi. Ma il diritto di offesa che pensate di avere a ragion veduta ha lo stesso principio di chi, ad esempio, esercita violenza fisica contro una donna vestita in minigonna. E il fatto che alcune delle offese che si leggono provengano da donne come me mi dice che siamo messe male”. Quindi, Arisa chiarisce la scelta di pubblicare tali insulti – identità dei responsabili compresa – nel corso di una giornata simbolica:

Peccato, la strada per la libertà è ancora lunga forse perché non sappiamo ancora bene che cos’è, o forse alcuni di noi non hanno ancora il coraggio di essere davvero liberi. Intanto in occasione delle celebrazioni del 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, tu m’insulti e io ti pubblico, così t’impari!

Decine le donne che sostengono Arisa

Sono siate decine le donne che hanno deciso di sostenere Arisa, manifestandole supporto con migliaia di like e commenti al post in questione. Dalle donne famose – Elisa d’Ospina, Sabrina Salerno, Gaia Trussardi e diverse altre – a quelle comuni che si sono schierate dalla sua parte, alcune delle quali invitando gli autori di tali commenti a prendersi pubblicamente la propria responsabilità. E evitare in futuro di ripetere il medesimo errore.