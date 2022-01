Essere John Malkovich senza Green Pass è dura: l’Hotel Danieli di Venezia non lo fa entrare L’attore si trova a Venezia per girare le riprese di “Ripley”, la serie tv ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith.

John Malkovich è risultato sprovvisto del super Green Pass, così l'Hotel Danieli a Venezia ha deciso di non ospitarlo. Poco importa che fosse proprio lui, l'attore e regista 68enne, stella polare della cultura internazionale, che aveva prenotato una suite con vista sul bacino di San Marco. A riferire la notizia è Il Gazzettino, che anticipa anche il finale della disavventura: "Probabilmente dovrà accontentarsi di risiedere in una casa privata durante il suo soggiorno a Venezia". L'attore si trova a Venezia per girare le riprese di "Ripley", la serie tv ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith.

Le regole sul super green pass

Niente suite con vista mirabolante su San Marco e tutto il Canal Grande per John Malkovich, ma nemmeno una stamberga fuori dal centro. Perché il "decreto Omicron", in vigore dal 31 dicembre, parla chiarissimo: la presentazione della certificazione verde rafforzata è obbligatoria per soggiornare in hotel. E le regole valgono sia per gli hotel extra lusso sia per gli ostelli della gioventù. L'unica soluzione per lui, adesso, resta la casa privata. Nessun compromesso, non c'è altra strada.

Cosa sta facendo John Malkovich a Venezia

John Malkovich si trova a Venezia per le riprese della serie "Ripley" dai romanzi di Patricia Highsmith, personaggio che lui ha già interpretato una volta nel film "Il gioco di Ripley", di Liliana Cavani. Questa volta a interpretare però il ruolo di Tom Ripley c'è Andrew Scott. Nel cast ci sono anche Johnny Flinn e Dakota Fanning. Le riprese, stando a quanto si apprende, sarebbero state sospese ma non per l'inconveniente di Mr. Malkovich: molti attori e membri della produzione – addirittura si parla di un centinaio di persone – dopo essersi sottoposti al tampone quotidiano imposto dai protocolli, sono risultati positivi al Covid.