Incendio Los Angeles, era Mahoney in Scuola di Polizia ma il giornalista non lo riconosce: "Grazie di tutto" Un reporter della tv locale ferma per strada l'attore ma non lo riconosce e lo intervista come un normale civile: "Come ti chiami?", "Mi chiamo Steve Guttenberg", "Steve, grazie per quello che stai facendo".

Steve Guttenberg, storico comandante Mahoney di Scuola di Polizia, è uno degli attori costretti a evacuare la propria abitazione di Los Angeles, ma è anche tra quelli che è stato impegnato in prima persona nel cercare di mettere in sicurezza quante più persone possibile a Los Angeles. Un reporter della tv locale losangelina lo ferma per strada ma non lo riconosce, intervistandolo come un normale civile: "Come ti chiami?", "Mi chiamo Steve Guttenberg", "Steve, grazie per quello che stai facendo".

Chi è Steve Guttenberg, il Mahoney di Scuola di Polizia

Attore newyorchese, di origini ebraiche, classe 1958, Steve Guttenberg diventa popolare nel mondo grazie all'agente di polizia Carey Mahoney nel film Scuola di Polizia. Il personaggio di Mahoney lo porterà fino al 1987 con il quarto capitolo della saga Scuola di Polizia 4 – Cittadini in guardia. Tra le commedie cult alle quali ha partecipato Tre scapoli e un bebè e Tre scapoli e una bimba. Nel 1986 è l'esperto di robotica, il Dr. Newton Crosby, in Corto Circuito. Più di recente, ha fatto parte del cast del film di Woody Allen Rifkin's Festival. Ha partecipato anche ai b-movie Lavantula, 2 Lava 2 Lantula! e Sharknado 4

L'incendio di Los Angeles

L'incendio di Los Angeles ha distrutto Hollywood e Los Angeles. Sono stati cancellati tutti gli eventi principali, dai SAG Awards all'annuncio delle nomination agli Oscar 2025. Tutti gli eventi sono stati rimandati a causa di quello che sta accadendo. Tantissimi i vip che hanno evacuato la zona e hanno in alcuni casi perso la propria casa: Ben Affleck, Paris Hilton, James Woods, Jamie Lee Curtis. Anche Elisabetta Canalis è tornata in Italia per questioni di lavoro, ma ha lasciato la casa di Los Angeles in una situazione di sicurezza: "Sono atterrata in Italia. So che mia figlia è al sicuro e che il mio compagno insieme ai miei animali sono pronti a partire se la situazione degenerasse, l'ultimo posto dove vorrei essere adesso è in viaggio".