Enzo Salvi in lacrime per la cagnolina Peggy: “É ricoverata per avvelenamento” Con le lacrime agli occhi, Enzo Salvi ha raccontato che la sua amata cagnolina Peggy è stata ricoverata per avvelenamento, lottando per giorni tra la vita e la morte. Ora, fa sapere il comico, è fuori pericolo.

A cura di Elisabetta Murina

La cagnolina di Enzo Salvi è stata avvelenata. Con un breve video pubblicato su Instagram, in cui si mostra con gli occhi lucidi, il comico ha raccontato cosa è successo alla sua amata Peggy, che da giorni è ricoverata e lotta tra la vita e la morte.

Cosa è successo alla cagnolina di Enzo Salvi

Il comico ha raccontato che di ritorno da una passeggiata la sua amata amica a quattro zampe, un Labrador di nome Peggy, ha iniziato a sentirsi poco bene. Così la corsa dal veterinario e il ricovero in ospedale per avvelenamento. "È il terzo giorno che è ricoverata per avvelenamento, il terzo giorno che sta lottando per non lasciarmi. Prego che possa tornare a casa quanto prima, perché non voglio nemmeno pensare a cosa potrebbe succedere", ha detto Enzo Salvi nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, con gli occhi lucidi al pensiero di poter perdere la sua amata cagnolina. Si è poi rivolto direttamente a chi ha sparso sostante velenose per strada: "A te, grande pezzo di me**a, ti auguro che Dio possa chiamarti quanto prima".

Le condizioni di salute della cagnolina di Enzo Salvi

Dopo aver fatto sapere che Peggy è stata ricoverata per avvelenamento, Enzo Salvi ha aggiornato tutti coloro che lo seguono sulle condizioni di salute della sua amica a quattro zampe. Fortunatamente il peggio è passato e ora non si trova più in pericolo di vita, anche se ci sono state delle complicazioni. Il comico spera di dare domani "delle belle notizie", vale a dire le dimissioni dall'ospedale, nel frattempo ha ringraziato tutti per l'affetto ricevuto e anche i veterinari che stanno seguendo il percorso della sua cagnolina, facendo in modo che si riprenda il più presto possibile e torni così a casa dagli altri due amici pelosi, Tyson e Zeus.