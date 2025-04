video suggerito

Enzo Paolo Turchi a Maria De Filippi: “Sarebbe bello fare Amici, penso di avere ancora cose da insegnare”. Il coreografo si racconta in un’intervista al Corriere della Sera, parlando della sua infanzia: “Le mie sorelle investite da un carro armato, mia madre non si riprese mai”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Andrea Parrella

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Enzo Paolo Turchi ha attraversato ere della storia dello spettacolo italiano ed è senza dubbio un artista che ha collaborato con alcun delle personalità più note di questo mondo. All'età di 76 anni il coreografo si è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, parlando del suo passato, dall'infanzia difficile al rapporto con Raffaella Carrà, passando per l'incontro con Carmen Russo e il desiderio di un ruolo in Tv che gli consenta di insegnare danza.

Tra le prime cose citate da Enzo Paolo Turchi c'è il primo ricordo di infanzia, che ha a che fare con sua madre: "Avevo 4 anni, ero seduto sui gradini del mio palazzo, nei Quartieri Spagnoli di Napoli, di sera, al buio, e aspettavo che tornasse a casa mia madre. Spariva per giorni, non si era mai ripresa dalla morte di due sorelline nate prima di me, investite da un carro armato". Quello dei genitori è un ricordo cupo per lui, cresciuto nei quartieri spagnoli, vale lo stesso per il padre: "L’ho visto tre volte in tutto, la terza da morto".

"Da adolescente mi davano del f… perché ballavo"

Anche per questo, la possibilità di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e il successo lo hanno portato ad abbandonare i luoghi della sua infanzia e dell'adolescenza, quando essere uomo e ballerino non erano cose accolte con grande favore: "Uscivo di casa e avevo il coro che mi accompagnava, “ecco il f… che va a ballare”. Però in fondo li ringrazio: per me è stata come la sigla di un bellissimo programma". In carriera tanti i lavori, ma un desiderio gli resta: "Sarebbe bello fare delle cose ad Amici, con Maria De Filippi. Penso di avere ancora qualcosa da insegnare".

L'addio al Grande Fratello e all'Isola dei Famosi: "Potevo morire"

Enzo Paolo Turchi parla anche del suo percorso nei reality, tornando alla scelta di abbandonare in anticipo il Grande Fratello in funziona di sua figlia: "Mi mette in crisi solo il pensiero di non poter esserci nei momenti importanti del suo futuro. Ed è la ragione per cui all’ultimo Grande Fratello mi sono voluto ritirare: all’improvviso ho avuto la sensazione netta di perdermi tempo prezioso con lei". Quello al GF non è stato il primo ritiro, visti i due anticipati all'Isola dei Famosi: "Nel 2005 fui operato d’urgenza per le emorroidi, sarei morto."