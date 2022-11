Emma Marrone in lacrime ricordando suo padre: “Non sono più la stessa” La cantante ricorda suo padre in un evento a Palazzo Vecchio: “Adesso che lui non c’è sono un’altra persona e lo sto scoprendo ogni giorno perché la vita ti cambia tutto”.

"Dalla morte di mio padre non sono più la stessa". Le dichiarazioni di Emma Marrone nel corso di un evento organizzato a Palazzo Vecchio, a Firenze, dal quotidiano "La Nazione" stanno emozionando i fan. "Dopo la morte di mio padre è come se fossi nata di nuovo. Sono arrabbiata con la vita". Parole forti pronunciate mentre le lacrime le segnano il volto.

Le parole di Emma Marrone

La cantante di "Non è l'inferno" e "Amami" ha ancora la sofferenza per quello che è successo impressa nel volto, nella mente e nel cuore. Emma Marrone prova a raccontare, senza mezzi termini, quello che è il suo dolore in questo momento.

Sono troppo arrabbiata con la vita perché quando ti succedono cose così enormi, tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto, io so chi ero prima quando avevo tutta una vita intorno a me, avevo lui. Adesso che lui non c'è sono un'altra persona e lo sto scoprendo ogni giorno perché la vita ti cambia tutto, all'improvviso. È come se ricominciasse tutto daccapo. Io oggi devo riscoprire chi sono.

Il ricordo di suo padre

Rosario Marrone era il padre di Emma Marrone, morto in seguito a una leucemia all'età di 66 anni. Parlando della sua persona, Emma Marrone dice: "Lo chiamavo Peter Pan perché non voleva mai crescere. Di lui ho sempre apprezzato la generosità. Faceva l’infermiere e quando qualcuno non riusciva ad andare in ospedale si recava di persona a casa a fare le medicazioni".

Un rapporto speciale e forte

Salentino di origine, Rosario Marrone è nato nel 1955 ad Aradeo, in provincia di Lecce. Si è avvicinato al mondo della musica da bambino, quando all'età di 8 anni il padre gli regalò la prima chitarra elettrica. Passione che a sua volta ha trasmesso alla figlia Emma, che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua vittoria ad Amici nel 2010. Ha fatto parte di una band chiamata H2O, con la quale si è esibito in diverse occasioni anche insieme alla cantante e che mostra spesso sul suo profilo Instagram. Il rapporto tra Emma Marrone e suo padre era davvero speciale e molto forte.