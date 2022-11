Sbagliata Ascendente Leone, da oggi la vita di Emma Marrone è su Prime Video “Sbagliata Ascendente Leone” è il racconto di Emma Marrone in prima persona: vita privata e pubblica, sogni, speranze e delusioni. Da oggi su Prime Video.

Sbagliata Ascendente Leone è su Prime Video. La vita di Emma Marrone senza filtri è da oggi disponibile. Un racconto in prima persona dell'artista salentina che arriva a pochi mesi dalla straziante morte di suo padre. Nella giornata di ieri, le sue dichiarazioni e le sue lacrime in un evento a Firenze hanno fatto il giro del web: "Non sono più la stessa". Proprio ieri, si diceva "troppo arrabbiata con la vita perché quando ti succedono cose così enormi, tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto, io so chi ero prima quando avevo tutta una vita intorno a me, avevo lui".

Il docufilm di Emma Marrone

"Sbagliata Ascendente Leone" include Emma Marrone in purezza. Vita privata e pubblica, le amicizie, la famiglia, soprattutto. Diretto da Andrea Santaterra e Lorenzo Silvestri (il duo BENDO), il docufilm contiene "cuore e verità, comode e scomode senza censure", racconta Emma. Ci sono le immagini dei momenti più brutti, come la malattia che l'ha messa alla prova più volte.

Il docufilm dedicato al padre

Il docufilm è ovviamente dedicato al padre, Rosario Marrone, di recente scomparso all'età di 66 anni. Le testimonianze del percorso irto di ostacoli, una vita che segue una sinusoide, vette altissime e crolli vertiginosi. Su Rosario Marrone, così Emma:

Lo chiamavo Peter Pan perché non voleva mai crescere. Di lui ho sempre apprezzato la generosità. Faceva l’infermiere e quando qualcuno non riusciva ad andare in ospedale si recava di persona a casa a fare le medicazioni.

"Sbagliata Ascendente Leone" è un ritratto di un'artista dal cuore grande, tutto raccontato in prima persona. Il suo talento, la sua determinazione, dentro e fuori dal palco. Il suo coraggio, la sua sincerità, la sua fragilità. Un'ora e ventisette minuti. Una carezza per gli abbonati Prime Video.