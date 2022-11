Sbagliata ascendente Leone, come vedere il documentario di Emma Marrone gratis in streaming su Amazon Prime Video Da oggi, martedì 29 novembre 2022, è disponibile in streaming su Amazon Prime Video, Sbagliata ascendente Leone, il documentario sulla vita della nota cantante salentina Emma Marrone. Ecco come vederlo gratis.

Oggi, martedì 29 novembre 2022, è in uscita, in streaming su Amazon Prime Video, Emma –Sbagliata ascendente Leone: il documentario sulla vita di Emma Marrone, la cantante che ha conquistato il pubblico con la sua forza e spontaneità. Il docufilm, ideato dalla cantante stessa, è scritto da Federico Giunta e BENDO (duo composto da Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), che ne ha curato anche la regia.

Prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, restituisce un'immagine limpida e senza filtri della cantante, che si racconta al grande pubblico, rivelando i retroscena della sua vita. La Marrone mostra le sue fragilità e i suoi punti di forza, sempre supportata dai suoi cari, familiari e amici, tra cui ricordiamo le cantanti Alessandra Amoroso e Loredana Berté e il regista Gabriele Muccino.

Sulla scia di altri personaggi, come Gianluca Vacchi con Mucho Más, Laura Pausini con Piacere di conoscerti e Chiara Ferragni con la serie The Ferragnez, Emma Marrone regala ai suoi fan un documentario sincero e commovente sulle sue esperienze, personali e lavorative.

Come vedere gratis in streaming il docufilm Emma, Sbagliata ascendente Leone su Prime Video

Potrete vedere Sbagliata ascendete leone, il docufilm sulla vita di Emma Marrone, gratis in streaming su Prime Video, il servizio dedicato agli abbonati Amazon Prime, a partire da oggi 29 novembre 2022.

Per guardare il documentario, sarà necessario solo essere iscritti o iscrivervi alla piattaforma premium di Amazon. Una volta aperta la homepage di Amazon, cliccate sul menu a tendina, selezionate "Amazon Prime Video" e"Accedi o Registrati". A questo punto, basterà effettuare il log in al vostro account Amazon Prime o registrarvi, compilando il form con i campi richiesti, e cercare nella sezione "Video" il titolo del docufilm.

Tuttavia, se avete qualche dubbio e non volete sottoscrivere subito l'abbonamento annuale ad Amazon Prime, potrete sempre approfittare del periodo di prova gratuita di 30 giorni, entro i quali valutare il servizio e fruirne in maniera gratuita. Qualora, infatti, decidiate di non proseguire con Prime, vi basterà disdire la prova gratuita poche ore prima del termine previsto: il vostro account sarà eliminato senza alcun costo aggiuntivo.