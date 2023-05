Emanuela Folliero in versione Kill Bill: “Con un corso di difesa posso reagire alle aggressioni” La popolare annunciatrice di Rete 4 si è dedicata a un corso di difesa personale dove neutralizza gli attacchi di ipotetici aggressori.

Emanuela Folliero come non l'avete mai vista. La popolare annunciatrice di Rete 4 si è raccontata in un servizio del settimanale Vero dedicato a un corso di difesa personale che, a giudicare dalle immagini, ha svolto con grande profitto. "Difendersi non è mai stato così semplice", assicura Emanuela Folliero mentre nel settimanale cartaceo passano in rassegna le immagini delle posizioni utili per liberarsi nel minor tempo possibile da un aggressore.

Il racconto di Emanuela Folliero

Nel servizio si legge che Emanuela Folliero ha preso lezioni di CAT, acronimo di Counter Assault Tattics, un sistema di combattimento urbano messo a punto dai fratelli Andaloro. Il sistema ha lo scopo di ribaltare il binomio preda-predatore, capovolgendo di fatto l'azione. Così, Emanuela Folliero si è mostrata in una serie di scatti che, più che l'affabile conduttrice di Rete 4 ricordano la vendicativa in tuta gialla Uma Thurman, vista in Kill Bill. Diverse le posizioni mostrate, tutte in relazioni a reazioni ad attacchi veri e propri: la classica presa ai polsi, le spalle al muro, la reazione a uno schiaffo o allo scippo di una borsetta fino alla reazione a un tentativo di strangolamento. Tante situazioni di pericolo dalle quali Emanuela Folliero scivola via con poche mosse che, viste dalle foto, sembrano semplici.

Il ritorno in tv

Emanuela Folliero non è più un'annunciatrice di Rete 4, considerato anche che il ruolo in generale è ormai fuori da tutti i palinsesti, ma resta comunque nell'orbita della televisione. Nel 2019 ha fatto parte del film tv "Non è Natale senza Panettone" del gruppo comico de I Legnanesi, visto proprio su Rete4. Più di recente, a gennaio 2021, insieme a Susanna Messaggio ha realizzato degli annunci in stile vintage come attività promozionale dell'apprezzatissima serie tv WandaVision sulla piattaforma Disney+, la serie che ha dato il via alla nuova fase della Marvel.