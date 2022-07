Elliot Page mostra la prima foto sul passaporto dal cambio di genere: “Per la prima volta la amo” “Mai avrei immaginato di amare una fotografia del passaporto”, ironizza l’attore a proposito della foto incollata sul suo documento. Oggi quella foto ha un significato profondo: è il risultato dell’uomo che è, ma che finora era rimasto nascosto.

A cura di Giulia Turco

Elliot Page mostra per la prima volta la sua foto del passaporto da quando è ufficialmente un uomo. L’attore, che torna protagonista dell’ultima stagione di Umbrella Academy e il cui personaggio ha seguito la sua stessa transizione di genere, ha mostrato sul suo profilo Instagram la foto del documento che lo identifica a tutti gli effetti come un ragazzo e non può che dirsi pieno di gioia e soddisfazione.

Elliot Page mostra il suo primo documento da quando è un uomo

“Mai avrei immaginato di amare una fotografia del passaporto”, ironizza l’attore a proposito della foto incollata sul suo documento. In genere, chi può dirsi soddisfatto di una foto tessera? È il caso di Elliot Page e del suo traguardo personale. Oggi quella foto ha un significato profondo: è il risultato dell’uomo che è sempre stato ma che finora era rimasto nascosto, del coraggio di fare coming out, di uscire allo scoperto davanti a milioni di fan in tutto il mondo, gli stessi che fino a poco prima acclamavano il suo personaggio femminile. Eppure nulla è cambiato per Page, oggi 35 anni, che nel lontano 2015 aveva fatto innamorare il pubblico con il suo primo film di successo Juno. Di mezzo c’era stato il matrimonio in segreto con la coreografa Emma Portner nel 2018, il divorzio e l’inizio del percorso di transizione.

Il cambio di genere ha reso migliore la sua vita

D'altronde sui social già da diverso tempo l'attore non rinuncia a mostrare i suoi cambiamenti fisici. Intervenuto in studio a Late Show in occasione dell’uscita della terza stagione di Umbrella Academy, Elliot Page aveva raccontato come la transizione abbia cambiato in meglio la sua vita. “Mi sento in un modo che non avrei mai pensato possibile, o almeno per molto tempo”, aveva raccontato. “Questo ha migliorato drasticamente la mia vita e spero che tutte le persone che soffrono un disagio di questo tipo possano affrontare al più presto questo problema, come ho fatto io”.