Vittoria Lucia chiama Fedez “papà” per la prima volta in diretta, la reazione dell’artista Vittoria, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, ha pronunciato per la prima volta la parola “papà” in diretta Instagram. Nel video la reazione di Federico.

A cura di Stefania Rocco

L’ha detto. Vittoria Lucia, figlia di Fedez e Chiara Ferragni, ha pronunciato per la prima volta la parola “papà” in diretta Instagram. Un evento per il popolo social che da mesi ha reso un tormentone il fatto che la piccola di casa Ferragnez non avesse ancora accontentato il genitore, nonostante i ripetuti inviti di Federico. “Doveva creare hype e quindi ha detto per la prima volta ‘papà’ in diretta Instagram. Che imprenditrice digitale”, si legge tra i commenti postati sui social, centinaia di commenti che restituiscono quanto l’evento – o l’attesa dell’evento – fosse diventato virale. Sintomatico il fatto che la parola “Papà” sia finita in cima ai trend di Twitter in pochi minuti.

La reazione di papà Fedez

“Che cosa hai detto?”, ha quasi urlato Fedez quando la piccola Vittoria ha pronunciato la parola “papà”. L’artista, che da mesi aspettava questo momento, è apparso sorpreso e comprensibilmente emozionato. È evidente che non se lo aspettasse, tanto che qualche istante prima aveva avanzato il suo invito rivolto alla piccola con una nonchalance disincantata, senza crederci davvero: “Ora se dicesse in diretta ‘papà’ sarebbe bellissimo. Dici ‘papà’, amore”. Una richiesta che Vittoria, per la prima volta e a sorpresa, ha accontentato.

I figli di Fedez e Chiara Ferragni

Vittoria non è l’unica baby star di casa Ferragnez. Anche Leone, il primogenito della coppia, è amatissimo sui social. Merito anche della disinvoltura – tratto tipico dei bambini di una certa età – dimostrata dai piccoli di fronte a fotocamere e cellulari. Fedez e Chiara non hanno mai nascosto i loro figli sui social. Farlo sarebbe stato complesso considerando la quantità di vita privata che entrambi – per lavoro ma non solo – sono abituati a esibire. Sono però riusciti a creare una bolla positiva intorno a Leone e Vittoria, libera da insulti, critiche e odio sociale. Entrambi i piccoli godono dell’affetto incondizionato del pubblico dei genitori, affetto che li ha resi tra i bambini più ammirati e benvoluti d’Italia.