Elisabetta Franchi: “Sono stata fraintesa, parlavo di Stato assente e dei sacrifici delle donne”

Elisabetta Franchi si è ritrovata al centro delle polemiche dopo avere dichiarato di assumere solo donne che "sono ‘anta'" e che, quindi, hanno superato i 40 anni. Questo perché ritiene che le donne più mature abbiano già risolto tutte le questioni legate alla loro vita privata, dal matrimonio ai figli, e dunque "sono tranquille" e "lavorano h24". L'imprenditrice, dopo aver notato il trambusto scoppiato sui social, è intervenuta per fare chiarezza.

Le dichiarazioni che hanno suscitato un acceso dibattito sono state rilasciate da Elisabetta Franchi nel corso di un evento de Il Foglio e Pwc, durante il quale si tentava di rimarcare anche l'assenza dello Stato, che mette le donne nella posizione scomoda di dover scegliere tra carriera e famiglia. In un post pubblicato nelle Instagram Stories, l'imprenditrice ha ribadito – come già fatto nel corso dell'intervista – che l'80% della sua azienda è composta da donne e ha fatto chiarezza sul suo intervento:

"L’80% della mia azienda sono quote rosa di cui: il 75% giovani donne impiegate, il 5% dirigenti e manager donne. Il restante 20% sono uomini di cui il 5% manager. C’è stato un grande fraintendimento per quello che sta girando sul web, strumentalizzando le parole dette. La mia azienda oggi è una realtà quasi completamente al femminile. L’oggetto di discussione dell’evento a cui ho partecipato è la ricerca di Price dal titolo – Donne e Moda – da cui è emerso che nella società odierna le donne non ricoprono cariche importanti. Perché? Purtroppo, al contrario di altri Paesi, è emerso che lo Stato italiano è ancora abbastanza assente. Mancando le strutture e gli aiuti, le donne si trovano a dover affrontare una scelta fra famiglia e carriera. Come ho sottolineato, avere una famiglia è un sacrosanto diritto. Chi riesce a conciliare famiglia e carriera è comunque sottoposta a enormi sacrifici, esattamente come quelli che ho dovuto fare io".