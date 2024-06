video suggerito

Elisabetta Canalis si allena e risponde a chi insinua: “C’è puzza di doping”, lei: “Sono contraria” Elisabetta Canalis risponde ad una utente che insinua, guardando il suo allenamento, che possa fare uso di doping. La showgirl dichiara, invece, di essere contraria e di temere le conseguenze dell’uso di queste sostanze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Canalis è una delle showgirl più seguite su Instagram, dove conta più di tre milioni di followers. Ogni giorno, o quasi, condivide con i suoi fan momenti del suo intenso allenamento, sia in palestra che fuori, con tanto di esercizi mirati, pesi e ovviamente non poca fatica. Contenuti di questo tipo, ovviamente, richiamano l'attenzione degli utenti che, infatti, scrivono commenti di ogni genere e ad uno di questi, piuttosto pungente, Elisabetta ha anche risposto.

La risposta di Elisabetta Canalis contro il doping

"Qui c'è puzza di doping… usato bene però" scrive un utente che, volendo sottolineare l'intensità dell'allenamento e i risultati ottenuti, ha provato in modo non propriamente convincente a fare una battuta che, in effetti, non è passata inosservata alla showgirl che, quindi, ha colto l'occasione per rispondere in maniera più che chiara all'insinuazione, dicendo:

No e sono molto contraria a questo tipo di sostanze che vengono utilizzate in molte palestre. Sono pericolose e danno effetti collaterali come cancro e via dicendo per cui dovremmo evitare di parlarne con leggerezza. Grazie anzi dello lo spunto che mi hai dato per sconsigliare queste cose!

L'incontro con Georgian Cimpeanu

D'altro canto, l'ex velina è noto quanto sia appassionata al mondo dello sport, tanto da modificare anche le sue abitudini di vita e da quando si è trasferita in America, infatti, ha coltivato ancor di più la sua passione, che l'ha portata anche a scoprire la kickboxing. Due anni fa, a Torino, il primo incontro, al quale si era preparata con un intenso allenamento che l'aveva portata alla vittoria. Proprio grazie allo sport, Canalis ha incontrato anche il suo nuovo amore. Dopo la fine del suo matrimonio con Brian Perri, la showgirl ha iniziato a frequentare Georgian Cimpeanu, un giovane atleta che proprio di recente ha parlato per la prima volta del loro rapporto: "Elisabetta sembra che abbia 30 anni come me", nonostante ne abbia 14 in più e al momento, sebbene sia difficile, provano a mantenere un equilibrio in una storia Milano-Los Angeles.