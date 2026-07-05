Elisa Esposito apre una raccolta fondi da 7mila euro per regalare un’armatura di Iron Man a Cristian di Temptation Island

“Mossa a compassione” da quanto raccontato da Cristian Mascolino e Soraya Sabetta a Temptation Island, l’ex professoressa di corsivo Elisa Esposito ha deciso di aprire una raccolta fondi: intende raccogliere 7mila euro per acquistare un’armatura di Iron Man da regalare al giovane.

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La storia raccontata da Cristian Mascolino deve aver colpito Elisa Esposito, vista l’iniziativa che l’ex professoressa di corsivo di TikTok ha deciso di lanciare su GoFundMe per restituire il sorriso al protagonista dell’edizione in corso di Temptation Island. Dispiaciuta dopo aver visto la compagna umiliarlo in televisione per essersi permesso di acquistare una maschera di SpiderMan (in realtà, gli aveva anche detto che è lei a pagargli l’affitto mentre i suoi genitori gli regalano i viaggi), Elisa ha deciso di intervenire chiedendo il supporto degli appassionati del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Un po’ come accade con gli aerei che volano sulla Casa del Grande Fratello, per i quali partono quasi quotidianamente dispendiose raccolte fondi, Elisa ha deciso di sfruttare il medesimo meccanismo e aprire una raccolta fondi del valore di 7mila euro. La donna ha promesso che, qualora dovesse raggiungere l’obiettivo, acquisterà un’armatura di Iron Man da regalare a Cristian. Non un’armatura di scarso valore, ma un pezzo artigianale che Mascolino possa sfoggiare con orgoglio.

Per il momento, la raccolta aperta da Elisa non sta andando come l’influencer si augurava: aperta da due giorni, ha raccolto solo 300 euro a fronte dei 7mila richiesti. Un po’ pochi per acquistare un regalo di quel tipo.

Siamo andati a controllare e un’armatura artigianale, realizzata con tutti i crismi, costa tra i 3.500 e i 6.500 euro e richiede tra i 3 e i 6 mesi di realizzazione. Troppi, se si considera che Cristian, che ha già terminato le riprese di Temptation Island, potrà tornare alla sua vita reale tra circa un mese, cioè quando Canale5 avrà trasmesso tutte le puntate previste, più il classico appuntamento con le coppie un mese dopo l’uscita dai villaggi per analizzare come stanno andando le cose tra loro.

Riuscirà l’influencer a raccogliere il denaro sufficiente per fare un dono di questo tipo al fidanzato di Soraya?