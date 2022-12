Elisa D’Ospina incinta e Stefano Macchi da Papa Francesco: “Emozionante vedere la mano sulla pancia” Elisa D’Ospina e Stefano Macchi raccontano a Fanpage.it l’incontro con Papa Francesco che ha dedicato loro una speciale benedizione: quella al pancino che protegge il primo figlio della coppia.

A cura di Stefania Rocco

Un incontro speciale quello che Elisa D’Ospina e Stefano Macchi hanno avuto la possibilità di fare in Vaticano. La modella e conduttrice e il compagno, attore e doppiatore, hanno incontrato Papa Francesco. Un incontro che ha segnato uno dei momenti più emozionanti della vita della coppia che ha ricevuto dal pontefice una speciale benedizione: quella imposta al pancino che protegge il primo figlio di Elisa e Stefano.

Elisa D’Ospina: “Un momento che non dimenticheremo mai”

L’incontro tra Elisa D’Ospina, Stefano Macchi e Papa Francesco si è tenuto nel corso di un’udienza in Vaticano. La modella ha condiviso sui social una foto scattata durante l’incontro, così raccontato: “Un incontro speciale per il nostro fagiolin*. Una benedizione e un abbraccio con Papa Francesco. Un momento che non dimenticheremo mai”. Elisa aveva già annunciato alle prime ore di questa mattina che, nella giornata di oggi, avrebbe avuto la possibilità di fare un incontro importante. “Oggi sveglia all’alba per un incontro importante”, aveva fatto sapere la conduttrice tra le sue Instagram stories, invitando i suoi follower a seguirla.

Stefano Macchi a Fanpage: “Vedere la mano del Papa sulla pancia di Elisa mi ha fatto effetto”

“È stato un incontro casuale. Ieri sera, ci è stato chiesto se volessimo partecipare in sostituzione di una persona che, all’ultimo, non aveva potuto. Chiaramente, siamo corsi ma mai avremmo potuto immaginare di incontrare Papa Francesco. Siamo molto emozionati. Era da tanto che volevo fare un’udienza generale. Chi mi segue sa che spesso la domenica sono a San Pietro, sono devota a diversi Santi tra cui Madre Speranza e Padre Pio. È stato un incontro di una bellezza unica. Mi ha chiesto quando nascerà il bambino. Anche Stefano era molto emozionato”, ha raccontato Elisa a Fanpage.it senza nascondere l’emozione suscitata da quell'incontro inaspettato. “Mi sono emozionato perché ho fatto benedire l’anello di mio padre che porto da quando avevo 20 anni e quello che io ed Elisa ci siamo regalati. Sì, è stato emozionante. Vedere la mano del Papa sulla pancia di Elisa mi ha fatto effetto”, ha aggiunto Stefano, anche lui comprensibilmente colpito dall’incontro col pontefice, arrivato in un momento d’oro per la coppia.