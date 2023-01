Aka7even incontra Papa Francesco: “Grazie delle tue parole, ne farò tesoro” Luca Marzano, in arte Aka7even, è tra i milioni di fedeli che giovedì 5 gennaio si sono recati al Vaticano. Ha potuto incontrare Papa Francesco, realizzando un desiderio intimo e profondo. “È stata una delle cose più emozionanti da quando ho iniziato questo lavoro”.

A cura di Giulia Turco

Aka7even, nome d'arte per Luca Marzano, ha realizzato uno dei suoi desideri più profondi, quello di un incontro con il Papa. Il cantante infatti, uscito dalla scuola di Amici e approdato per la prima volta a Sanremo nell'edizione 2022, è da sempre molto credente. Da bambino un evento importante legato alla sua salute segnò per sempre la sua vita. Da allora la fede non lo ha mai abbandonato ed è stata un punto di riferimento anche per la sua carriera.

L'incontro tra Aka7even e Papa Francesco

Nella giornata di giovedì 5 gennaio, la stessa in cui sono stati celebrati i funerali di Papa Benedetto XVI, Luca Marzano è stato tra i numerosissimi fedeli a recarsi a Città del Vaticano. L'occasione è stata quella giusta per l'incontro, a lungo desiderato, con Papa Francesco, al quale l'artista napoletano è particolarmente legato. Sui social Aka7even ha voluto pubblicare uno scatto di immenso valore, quello del momento in cui ha potuto stringere la mano del pontefice "Incontrare Papa Francesco è stata una delle cose più emozionanti da quando ho iniziato questo lavoro", racconta al suo pubblico. "Grazie per le parole che mi hai detto, ne farò tesoro ed insegnamento".

La fede di Aka7even e il coma da bambino

Luca non ha mai nascosto la sua fede cristiana, ribadita anche quando lo scorso anno è salito per la prima volta sul palco di Sanremo. “Non so quale luce fosse con me, ma mi sono sentito super gasato. Mi sono super divertito, ieri non ero solo”, ha raccontato alla stampa allora. “Sono una persona molto fedele”. La sua fede è da ricondurre in particolare ad un episodio avvenuto durante la sua infanzia, quando a causa di una forte encefalite è finito in coma per 7 giorni. In quella circostanza ha raccontato di aver visto i suoi nonni, già al tempo defunti, e di aver avuto un contatto spirituale con loro.