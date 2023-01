Elisa D’Ospina e Stefano Macchi svelano il sesso del bebè in arrivo Elisa D’Ospina e Stefano Macchi hanno svelato il sesso del bebè in arrivo. Con un tenero scatto condiviso su Instagram, la modella e il doppiatore, ex marito di Anna Pettinelli, hanno annunciato che presto accoglieranno in famiglia un maschietto: “Fagiolino is coming”.

A cura di Elisabetta Murina

Elisa D'Ospina e Stefano Macchi hanno annunciato il sesso del loro primo bebè in arrivo. Solo lo scorso novembre la modella aveva sorpreso il compagno, doppiatore ed ex marito di Anna Pettinelli, con la notizia della gravidanza. Oggi, 7 gennaio, con un tenero post su Instagram la coppia ha svelato se accoglierà in famiglia un maschietto o una femminuccia.

Il gender reveal di Elisa D'Ospina e Stefano Macchi

La coppia ha deciso di condividere sui social il momento tanto atteso del gender reveal, svelando quindi ai follower il sesso del primo bebè in arrivo. Una grande scatola bianca con un palloncino all'interno, contenente a sua volta dei palloncini più piccoli. Sul più grande si legge "It's a boy o a girl?", mentre quelli all'interno si colorano di azzurro. Elisa D'Ospina e Stefano Macchi aspettano quindi un maschietto. "É ufficiale: fagiolino in coming", hanno scritto i futuri genitori ad accompagnare alcuni romantici scatti del momento.

L'annuncio inaspettato della gravidanza

É stata Elisa D'Ospina a sorprendere Stefano Macchi con l'annuncio della gravidanza. Per farlo ha scelto la romantica Piazza San Pietro a Roma. É nella cornice del Vaticano che la modella gli ha consegno un consegnato un pacchetto contenente il test di gravidanza positivo. Il doppiatore non è riuscito a trattenere le lacrime mentre legge la lettera che accompagna lo splendido regalo. “Non mi sembra vero”. Il video del momento è comparso sui profili social della coppia, che ha scritto: “Il nostro miracolo”. In sottofondo, la voce del doppiatore che legge quelle che presumibilmente sono le parole contenute nella lettera:

