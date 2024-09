video suggerito

Eleonora Brunacci, moglie di Mariano Di Vaio, ricoverata in ospedale: “Pregate per lei” Paura per Eleonora Brunacci, moglie di Mariano Di Vaio. “Pregate per lei”, scrive il celebre influencer pubblicando una foto scattata in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

244 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Pregate per Ele”, così Mariano Di Vaio rende nota la notizia del ricovero della moglie Eleonora Brunacci. Il famoso influencer italiano ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto scattata in ospedale. Nella prima story compaiono solo la sua mano e quella della compagna intrecciate. Subito dopo, Mariano confessa di stare provando a distrarsi per evitare di pensare troppo. Dopo qualche ora, un altro scatto mostra i due abbracciati l’uno all’altra. “Siamo esausti ma stiamo bene”, scrive ancora Di Vaio.

Ignoti i motivi del ricovero di Eleonora Brunacci

Non sono stati resi noti i motivi del ricovero di Eleonora Brunacci. La notizia è diventata di dominio pubblico dopo le foto postate dal marito sui social, foto che per il momento non sono state accompagnate da alcuna spiegazione che motivasse la necessità della donna di ricorrere a cure ospedaliere. Eleonora, come si legge sul bracciale che indossa al polso, sembrerebbe essere stata ricoverata in chirurgia generale. È probabile che saranno le prossime ore a rendere noti i motivi che hanno reso necessario il ricovero della donna.

La storia d’amore tra Eleonora Brunacci e Mariano Di Vaio

L’influencer campano e l’avvocatessa si sono conosciuti nel 2011 dopo avere partecipato a una festa organizzata da un amico comune. Di Vaio ha spiegato in più occasioni che per lui è stato amore a prima vista. Per Brunacci, invece, sono stati necessari nove lunghi mesi di corteggiamento prima che la donna si decidesse a dare un opportunità al modello. A motivare la sua ritrosia una precedente relazione finita male. Nel 2015 la coppia ha deciso di convolare a nozze. Al matrimonio è seguito l’arrivo di 4 figli: Nathan Leone (arrivato nel 2016) Leonardo Liam (nato nel 2018), Filiberto Noah (nato nel 2019) e Mia Annabelle (l’unica femmina arrivata nel 2022).