Elenoire Ferruzzi dopo il GF Vip: “Minacce di morte e intimidazioni, mia madre è in ospedale” Elenoire Ferruzzi ha raccontato su Instagram di essere stata minacciata e di aver ricevuto insulti e intimidazioni dopo la sua eliminazione dal GF VIP per le frasi contro Nikita Pelizon: “Mia madre è finita in ospedale”.

Elenoire Ferruzzi è tornata alla vita di tutti i giorni dopo essere stata eliminata dal pubblico del Grande Fratello Vip che ha deciso di punirla per le frasi e il gesto dello sputo contro Nikita Pelizon. L'ormai ex concorrente, come successo anche a Giovanni Ciacci e alla famiglia di Ginevra Lamborghini, si ritrova ora vittima di haters: "Minacce, intimidazioni, insulti", sua madre è finita anche in ospedale, ha raccontato su Instagram.

Lo sfogo di Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi ha raccontato su Instagram come sta vivendo il rientro a casa dopo la sua avventura, terminata non come avrebbe voluto, al GF Vip. Oltre ai messaggi con insulti e minacce, sua madre sarebbe finita in ospedale a causa di haters.

Dalla mia uscita sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti, rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi. Siete lo specchio di un'Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio, quale sarebbe la differenza?

Le critiche di Eva Grimaldi e Loredana Bertè

Elenoire Ferruzzi con il suo atteggiamento avrebbe tirato a sé molte critiche, arrivate anche da personaggi noti al mondo dello spettacolo. Vladimir Luxuria l'ha invitata ad imparare ad accettare il rifiuto di un uomo, Eva Grimaldi è stata invece più dura con lei: "Gesto ignobile, l'educazione e il rispetto per me travalicano ogni identità". Anche Loredana Bertè ha seguito quanto accaduto al GF Vip, in particolare ad aver attirato la sua attenzione quella diceria – "Porta sfiga" – lanciata contro Nikita Pelizon: "Nel 2022 assistere ancora a persone che accusano altre di "portare sfiga" è inaccettabile sotto ogni punto di vista", lei che ha vissuto gli effetti indesiderati della stessa diceria messa in giro sulla sorella, Mia Martini, che la portò ad emarginarsi da tutti. "Le parole sono armi, feriscono e possono uccidere, impariamo a usarle di conseguenza".