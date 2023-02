Elena Sofia Ricci smentisce la relazione con Gabriele Anagni: “Potrebbe essere mio figlio” Elena Sofia Ricci smentisce la relazione con Gabriele Anagni, pubblicata come indiscrezione dal settimanale Oggi: “Potrebbe essere mio figlio”.

Elena Sofia Ricci smentisce la relazione con Gabriele Anagni, pubblicata come indiscrezione dal settimanale Oggi. Quella tra l'attrice di "Fiori sopra l'inferno" e il giovane attore, membro della sua stessa compagnia, sarebbe un rapporto di amicizia nato grazie alla grande complicità trovata sul palco per il tour de La dolce ala della giovinezza. Proprio da un teatro di Pavia, Elena Sofia Ricci ha smentito la notizia in un video pubblicato su Instagram, in cui si mostra con Gabriele e tutta la compagnia.

La reazione di Elena Sofia Ricci

La reazione di Elena Sofia Ricci è composta ma decisa. Ha dichiarato di aver vissuto un momento non felice, nella giornata di ieri, perché la notizia ha destabilizzato la sua famiglia.

Abbiamo riso e abbiamo scherzato su questa cosa però bisogna stare un po' attenti quando si danno queste notizie senza alcun tipo di fondamento. Magari, io mi ci sono anche divertita e mi ci sono fatta una risata qui in compagnia, però la mia famiglia, le mie figlie, non sono state così contente di leggere certe cose. Gabriele ha l'età delle mie figlie, è una cosa molto grave, è una fake senza precedenti. Non si può giocare così con le persone. Se poi c'è qualche giornalista che davvero si vuole annoiare e vuole venire con me in tour, vedrà che vita che faccio.

Chi è Gabriele Anagni

Gabriele Anagni è un attore 31enne originario di Massa Carrara che, dopo alcuni ruoli a teatro, ha debuttato in televisione con la fiction "Un Medico in Famiglia". Il successo arriva con il personaggio di Claudio Parenti nel cast di "Un posto al sole". Nel 2020 è ne "Il paradiso delle Signore" dove ha vestito i panni di Alfredo Perico. Nel video di smentita fatto da Elena Sofia Ricci c'è spazio proprio per lui, che smentisce tutto e conferma la grande amicizia e la grande stima nei confronti dell'attrice.