Elena Sofia Ricci dopo la separazione: “Ritrova il sereno grazie all’amicizia con Gabriele Anagni” L’attrice, che sta uscendo da una dolorosa separazione dopo la relazione ventennale con Stefano Mainetti, avrebbe trovato nel giovane attore e compagno di palco una spalla e un amico.

A cura di Andrea Parrella

Elena Sofia Ricci è uno dei volti più amati della fiction italiana ma, nonostante la sua popolarità, continua a mantenere un certo riserbo sulla sua vita sentimentale. È notizia di poche settimane fa quella della fine della relazione ventennale con Stefano Mainetti, un amore che si sarebbe esaurito in modo naturale senza che i due interessati abbiano fornito particolare motivazioni a riguardo.

Un epilogo che ha per forza di cose lasciato delle ferite, da cui Elena Sofia Ricci si starebbe curando grazie a un nuovo rapporto di amicizia che, stando a quanto riporta il settimanale Oggi, le starebbe dando grande serenità. Stando al settimanale, a renderla particolarmente raggiante sarebbe il collega Gabriele Anagni: i due si sono conosciuti grazie allo spettacolo teatrale La dolce ala della giovinezza e tra loro ci sarebbe stato un avvicinamento fatto di complicità sul palco e fuori, col risultato di una profonda amicizia.

Un sodalizio artistico, nato sulle scene, vista l'opera di cui i due sono stati recentemente protagonisti, che racconta la segreta passione tra un giovane attore costretto a prostituirsi per vivere e di una star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa che è convinta dell'insuccesso del suo ultimo lavoro. Il loro amore non sarà mai vissuto alla luce del giorno, ma terminerà proprio com'è nata e cioè nella clandestinità.

Chi è Gabriele Anagni

Il servizio che il settimanale dedica all'attrice veicola inevitabilmente l'interesse generale su Gabriele Anagni, attore 31enne originario di Massa Carrara che dopo alcuni ruoli a teatro ha debuttato in tv in un Medico in Famiglia, per poi raggiungere il verso successo con il ruolo di Claudio Parenti in Un posto al sole. Nel 2020 ha vestito i panni di Alfredo Perico nella fiction Il Paradiso delle Signore, ruolo che ricoprirà anche nella settima stagione.

L'amore tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti

Elena Sofia Ricci ha incontrato Stefano Mainetti quando aveva 40 anni e la sua relazione con Pino Quartullo, padre della sua prima figlia Emma, era ormai finita. Un incontro inaspettato avvenuto in Toscana che è stato capace di far battere di nuovo il cuore dell'attrice. Le nozze con il musicista infatti sono arrivate nel 2013 e circa un anno e mezzo dopo il fatidico sì è nata la loro prima figlia Maria, che oggi ha 19 anni. Sempre riservati sulla loro vita quotidiana, Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti hanno protetto il loro rapporto dai gossip e dai riflettori, tanto che oggi l'annuncio della separazione non è ancora stato dato in via ufficiale dai diretti interessati.